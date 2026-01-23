Goldman Sachs, UBS: Δίχως τέλος το ξέφρενο ράλι του χρυσού

Σε πάνω από 5.000 δολάρια η ουγγιά τοποθετούν οι επενδυτικές τράπεζες και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης την τιμή του χρυσού για το 2026 μετά από το συνεχιζόμενο «ράλι» στο πολύτιμο μέταλλο το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Ο χρυσός έχει ήδη επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αστάθειας στις αγορές πραγματοποιώντας μια άνοδο 70% το τελευταίο δωδεκάμηνο, για να φτάσει σήμερα να διαπραγματεύεται στην τιμή των 4.926 δολαρίων η ουγγιά, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις των τραπεζών.

Η νέες αναβαθμίσεις, πάνω από 10% από την UBS που βλέπει την τιμή του χρυσού στα 5.000 δολάρια η ουγγιά και από την Goldman Sachs στα 5.400 δολάρια ανά ουγιιά, βασίζονται σε ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό καθώς οι μακροπρόθεσμοι επενδυτικοί κίνδυνοι και κυρίψως οι γεωπολιτικοί δεν ε΄χουν εκλείψει, ακόμη.

Συνεχίζονται οι αγορές χρυσού

Μάλιστα όπως υποστηρίζει η Goldman Sachs οι αγορές χρυσού θα εξακολοθήσουν και μέσα στο 2026. Όχι, βεβαια, με την ίδια ένταση του 2025 που ήταν περί τους 185 τόνους μηναίως, αλλά έχοντας μια σταθερή ροή των 60, περίπου, τόννων μηνιαίως για το επόμενο ενδεκάμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής τράπεζας τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρυσό παρουσιάζουν σημαντική ενίσχυση, περί τους 500 τόνους, το τελευταίο δωδεκάμηνο, υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα η αβεβαιότητα γύρω από τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική διεθνώς αλλά και η επίθεση του Αμερικούν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας τη στροφή κεφαλαίων προς τον χρυσό.

Η UBS θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη «φυγή» των επενδυτών προς το χρυσό έχει ως αιτία την επανεμφάνιση γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στα, ενεργειακής σημασίας, Στενά του Ορμούζ, στην αβεβαιότητα, κυρόιως στην νομισματική πολιτική που επικρατεί στις ΗΠΑ αλλά και τις δασμολογικές απειλές.

Η JP Morgan είναι πιό αισιόδοξη και εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 5.055 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026.

Η εκτίμηση της αυτή βασίζεται στις συνεχιζόμενες αγορές μεγάλων ποσοτήτων χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Μάλιστα, η τράπεζα, προσφάτως, επανέλαβε και τον μακροπρόθεσμο στόχο των 6.000 δολαρίων έως το 2028.

Πιό επιφυλακτικές εμφανίζονται οι Bank of America και η Morgan Stanley. Η πρώτη αναθεώρησε ανοδικά την αρχική της πρόβλεψή για το 2026, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, με μέσο όρο τα 4.400 δολάρια. Επισήμανε, όμως, τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων.

Η Morgan Stanley προέβλεπε άνοδο της τιμής έως τα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας όμως ότι η δυναμική μπορεί να επιβραδυνθεί αν περιοριστούν οι αγορές από κεντρικές τράπεζες και αμοιβαία κεφάλαια (ETF).

Όπως προβλέπει η μεγάλη, δειεθνή εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών IG ο χρυσός φέτος θα διαμορφωθεί είτε στα επίπεδα του κλεισίματος του 2025, δηλαδή στο επίπεδο των 4.300 δολάρια η ουγγιά είτε στα όρια των 5.000 δολαρίων.

Περισσότερη στρατηγική υποστήριξη

Πάντως, οι προβλέψεις αυτές δεν λαμβάνουν υπ όψη κρίση ή γεωπολιτικό σοκ. Οι πιο επιθετικές ανοδικές τάσεις τίθενται σε ισχύ μόνο εάν οι εντάσεις κλιμακωθούν ή επιστρέψουν οι οικονομικές πιέσεις.

Με τις κεντρικές τράπεζες να αναδιαμορφώνουν ακόμη τα αποθεματικά τους και τις μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές δυνάμεις να παραμένουν ευθυγραμμισμένες, ο χρυσός εισέρχεται στο 2026 με περισσότερη στρατηγική υποστήριξη από οποιαδήποτε άλλη φορά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των μεγάλων τραπεζών.

Στους κινδύνους για το 2026 περιλαμβάνεται μια απροσδόκητα επιθετική Fed. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι μια απότομη αύξηση των πραγματικών αποδόσεων έχει ιστορικά μειώσει τη δυναμική του χρυσού -έστω και προσωρινά.

Αλλά αυτή τη στιγμή, οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν περισσότερη χαλάρωση παρά σύσφιγξη, ειδικά καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλες ανάγκες αναχρηματοδότησης, αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης χρέους και άνισες περιοχές ανάπτυξης.