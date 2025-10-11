Μαζική επιστοφή των Παλαιστινίων στη Γάζα - Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια κατά μήκος της ακτής της Γάζας το Σάββατο, επιστρέφοντας με τα πόδια, με αυτοκίνητα και με κάρα στα εγκαταλελειμμένα σπίτια τους, καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς φαίνεται να τηρείται.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποχώρησαν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης μιας συμφωνίας που μεσολάβησε η αμερικανική κυβέρνηση αυτήν την εβδομάδα, με στόχο το τέλος του πολέμου που έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αφήσει μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας σε ερείπια.

«Είναι ένα συναίσθημα που δεν περιγράφεται· δόξα τω Θεώ», είπε η Ναμπίλα Μπασάλ, καθώς ταξίδευε με τα πόδια μαζί με την κόρη της, η οποία υπέστη τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενοι που ο πόλεμος σταμάτησε και ο πόνος τελείωσε».

Ο χρόνος μετρά για την απελευθέρωση των ομήρων

Μόλις οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδιάταξή τους την Παρασκευή, που τις απομακρύνει από τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά διατηρεί τον έλεγχό τους σε περίπου το μισό της Λωρίδας της Γάζας, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους εντός 72 ωρών.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περιμένοντας τον γιο μας και όλους τους 48 ομήρους», δήλωσε ο Χαγκάι Άνγκρεστ, του οποίου ο γιος Ματάν είναι ανάμεσα στους 20 Ισραηλινούς ομήρους που πιστεύεται πως είναι ακόμα ζωντανοί. «Περιμένουμε το τηλεφώνημα».

Είκοσι έξι όμηροι έχουν κηρυχθεί νεκροί ερήμην και η τύχη άλλων δύο παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν μακρές ποινές και 1.700 κρατούμενους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εκατοντάδες φορτηγά αναμένεται να εισρεύσουν καθημερινά στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφτεί Ισραήλ και Αίγυπτο

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα αν η εκεχειρία και η συμφωνία για ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς την επίλυση του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της σύγκρουσης.

Πολλά ακόμα μπορεί να πάνε στραβά. Τα επόμενα βήματα στο σχέδιο Τραμπ δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα, όπως το πώς θα διοικηθεί η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας μετά το τέλος των μαχών και ποια θα είναι η τελική μοίρα της Χαμάς, που έχει απορρίψει τις απαιτήσεις του Ισραήλ να παραδώσει τα όπλα της.

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι η εκεχειρία θα κρατήσει, λέγοντας: «Όλοι έχουν κουραστεί από τις συγκρούσεις». Πιστεύει πως υπάρχει «συναίνεση» για τα επόμενα βήματα, αλλά παραδέχτηκε πως ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει ακόμα να διευθετηθούν.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιόρτασαν μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, που σηματοδοτεί το τέλος ενός πολέμου δύο ετών με πάνω από 67.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, και την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στην αιματηρή επίθεση που προκάλεσε την σύγκρουση.

Κατά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς σε ισραηλινές κοινότητες, στρατιωτικές βάσεις και φεστιβάλ μουσικής στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι μαχητές σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, τους περισσότερους αμάχους, και απήγαγαν 251 ομήρους.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που το κάνει από το 2008 με τον Τζορτζ Μπους.

Επίσης, θα επισκεφθεί την Αίγυπτο και αναμένεται να είναι παρόντες και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες.