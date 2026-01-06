Μαδούρο: Το παρασκήνιο στο δικαστήριο - Λογομαχίες, μώλωπες και η στιγμή που δήλωσε «αιχμάλωτος» πολέμου

Σε μια σκηνή που λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από λίγες ημέρες, ο μέχρι πρότινος πανίσχυρος ηγέτης της Βενεζουέλας βρέθηκε δεμένος στο εδώλιο ενός αμερικανικού δικαστηρίου.

Όπως σχολιάζει η βρετανική Daily Mail, η πρώτη εμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη δεν σημαδεύτηκε μόνο από βαριές κατηγορίες και νομικές συγκρούσεις, αλλά και από εκρήξεις οργής, ένταση στο ακροατήριο και ισχυρισμούς περί «απαγωγής».

Συγκεκριμένα, ο Μαδούρο ενεπλάκη σε φραστική αντιπαράθεση με έναν άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είχε φυλακιστεί από το καθεστώς του.

Ο Μαδούρο άρχισε να φωνάζει στον Πέδρο Ρόχας, ο οποίος βρισκόταν στο ακροατήριο, αφού εκείνος τον προειδοποίησε ότι θα «πληρώσει» για τα εγκλήματά του.

Furious fallen dictator Nicolás Maduro's hearing descends into chaos as he gets into shouting match with man claiming he was prisoner of his regime https://t.co/2L35SgNvUE — Daily Mail (@DailyMail) January 5, 2026

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη αυτή αντιπαράθεση συνέβη στο τέλος της 30λεπτης ακροαματικής διαδικασίας στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου ο δικαστής διέκοψε τον Μαδούρο εν μέσω ενός παραληρήματος για το πώς «απήχθη» από αμερικανικές δυνάμεις.

Ήταν μια ταπεινωτική στιγμή για έναν άνθρωπο που μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα ήταν αρχηγός κράτους.

Ο 63χρονος Μαδούρο μπήκε στην αίθουσα 26Α φορώντας μπλε μπλουζάκι, με ένα πορτοκαλί μπλουζάκι από μέσα, και μπεζ παντελόνι φυλακής. Τα χέρια του ήταν δεμένα πίσω με χειροπέδες, οι οποίες αφαιρέθηκαν καθώς εισερχόταν στην αίθουσα από πλαϊνή πόρτα, ενώ τα πόδια του παρέμεναν δεμένα με αλυσίδες.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, φορούσε παρόμοια ρούχα και ήταν επίσης δεμένη, καθισμένη στο ίδιο έδρανο με εμφανώς πονεμένη έκφραση.

Καθώς εισερχόταν από την πλαϊνή πόρτα, ο Μαδούρο έγνεψε σε αρκετά άτομα στο ακροατήριο και είπε στα αγγλικά: «Καλή χρονιά».

Ένας άνδρας στο ακροατήριο ανταπέδωσε με υψωμένο αντίχειρα.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες φόρεσαν ακουστικά και παρακολούθησαν τη διαδικασία μέσω μεταφραστή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακρόασης, ο Μαδούρο κρατούσε σημειώσεις σε ένα κίτρινο μπλοκ μπροστά του και έδειχνε ανέκφραστος.

Επίσης, καθώς καθόταν στο δικαστήριο, η Φλόρες έφερε εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο: έναν στο μέγεθος μπάλας του γκολφ στο μέτωπο, κοκκινίλες στα μάγουλα και ένα σημάδι πάνω από το δεξί της μάτι.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικηγόρος της, Μαρκ Ντόνελι, ζήτησε να υποβληθεί σε ακτινογραφία, λέγοντας ότι υπέστη «σοβαρούς τραυματισμούς» κατά τη σύλληψή της.

Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει «αιχμάλωτος πολέμου»

Σημειώνεται ότι, αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την αμερικανική δικαιοσύνη μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό το Σάββατο, ο ανατραπείς αρχηγός του κράτους της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε χθες Δευτέρα πως είναι «αιχμάλωτος πολέμου» και αθώος όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαι αθώος», είπε στα ισπανικά με τη βοήθεια διερμηνέα στον δικαστή ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, ο οποίος του ανέγνωσε επίσημα τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της «ναρκωτρομοκρατίας».

Δυο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, στο πλαίσιο θεαματικής στρατιωτικής επιχείρησης που προκάλεσε σοκ και καταδίκες σε διεθνές επίπεδο, drones που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν πέταξαν χθες βράδυ κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες του Καράκας. Η αστυνομία άνοιξε πυρ «κατά αποτρεπτικό τρόπο», σύμφωνα με επίσημη πηγή, η οποία διευκρίνισε πως δεν υπήρξε «καμιά σύγκρουση».

Ο ανατραπείς πρόεδρος, 63 ετών, που αιχμαλωτίστηκε έπειτα από μήνες εντατικής αμερικανικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, 69 ετών, που δήλωσε επίσης αθώα.

Άρχισε λέγοντας «είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και είμαι εδώ μετά την απαγωγή μου από το Σάββατο 3η Ιανουαρίου. Αιχμαλωτίστηκα στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα...», προτού τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η στιγμή και ο τόπος για να θιγούν όλα αυτά», του είπε, ζητώντας του απλά να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

«Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο».

Υπενθυμίζεται ότι, αφού μεταφέρθηκε στο αμερικανικό έδαφος, ο Νικολάς Μαδούρο φυλακίστηκε στο Μπρούκλιν, σ’ ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κράτησης των ΗΠΑ, γνωστό για τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό και τα προβλήματα στη διαχείρισή του.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που ανακοινώθηκαν δημόσια το Σάββατο, μαζί με άλλα τέσσερα πρόσωπα - που δεν έχουν συλληφθεί -, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και του γιου του ανατραπέντα προέδρου.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Του προσάπτεται ακόμη ότι συμμάχησε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Πηγή: Daily Mail και ΑΠΕ-ΜΠΕ