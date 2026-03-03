Ένα νέο drone αυτοκτονίας, που αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς από τις ΗΠΑ, εξαπολύθηκε εναντίον του Ιράν οκτώ μήνες μετά την παρουσίασή του στο Πεντάγωνο.

Το drone ήταν ανάμεσα σε σχέδια από περισσότερες από δώδεκα ανταγωνιστικές εταιρείες που παρουσιάστηκαν στον Πιτ Χέγκσεθ, υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, στο Πεντάγωνο το περασμένο καλοκαίρι.

Ονομάστηκε drone LUCAS, ή Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, το όπλο από την SpektreWorks της Αριζόνα, βασίστηκε στο drone Shahed του Ιράν.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου το drone Shahed χρησιμοποιείται από τη Μόσχα, απέδειξε τη σημασία του πολέμου με drone.

Στο Πεντάγωνο, τα όπλα συνήθως αντιμετωπίζουν ένα χρονοδιάγραμμα πολλών ετών από την αρχική ανάπτυξη έως την ανάπτυξή τους, δήλωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι και πρόσθεσαν ότι η ταχεία ανάκαμψη σε αυτή την περίπτωση αντανακλά τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την παρατήρηση του πολέμου με drone στην Ουκρανία.

Με τιμή περίπου 34.621 δολάρια το καθένα, το drone Lucas είναι πολύ φθηνότερο από το πολύ πιο εξελιγμένο MQ-9 Reaper, το οποίο είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, αλλά κοστίζει έως και 52 εκατ. Δολάρια.