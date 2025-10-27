Λιθουανία: Η πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι η χώρα θα καταρρίπτει μπαλόνια λαθρεμπόρων από τη Λευκορωσία

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια λαθρεμπόρων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, προκαλώντας επανειλημμένα διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία του κράτους της Βαλτικής.

Η Λιθουανία αναγκάστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα, όταν μπαλόνια εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, ενώ κάθε φορά έκλεινε προσωρινά και τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία.

Οι αρχές της χώρας υποστηρίζουν ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους για τη μεταφορά παράνομων τσιγάρων από τη Λευκορωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η κυβέρνηση κατηγορεί και τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει αυτή την πρακτική.

Η Ρουγκινιένε χαρακτήρισε τα περιστατικά «υβριδικές επιθέσεις» και ανακοίνωσε ότι τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά, εκτός από τις περιπτώσεις διπλωματών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκαταλείπουν τη γειτονική χώρα.

«Σήμερα αποφασίσαμε να λάβουμε τα αυστηρότερα μέτρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ενδέχεται να ζητήσει τη σύγκληση διαβουλεύσεων ασφαλείας βάσει του Άρθρου 4 της Συμμαχίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει υποστεί επανειλημμένες αναταράξεις λόγω παραβιάσεων του εναέριου χώρου από drones και άλλα ιπτάμενα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και της Βαλτικής.

Την Πέμπτη, η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της για περίπου 18 δευτερόλεπτα, γεγονός που προκάλεσε επίσημη διαμαρτυρία και αντίδραση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία αρνήθηκε το περιστατικό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς, δήλωσε ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά.

«Πρόκειται για υπολογισμένες προκλήσεις που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση, στην απόσπαση της προσοχής και στη δοκιμή της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.