Λιθουανία: Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία σταματά τις αποστολές της Lukoil προς το Καλίνινγκραντ

Η κρατική λιθουανική σιδηροδρομική εταιρεία LTG δήλωσε την Παρασκευή ότι θα σταματήσει τις αποστολές πετρελαίου της ρωσικής Lukoil προς το ρωσικό έδαφος του Καλίνινγκραντ λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Το Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται στην ακτή της Βαλτικής Θάλασσας, λαμβάνει πολλές από τις προμήθειές του από τη Ρωσία μέσω σιδηροδρομικής διέλευσης από τη Λιθουανία (μέλος του ΝΑΤΟ), αλλά μπορεί επίσης να δεχθεί απευθείας αποστολές από τη χώρα του μέσω θαλάσσης.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε τον προηγούμενο μήνα κυρώσεις στη Lukoil λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και προειδοποίησε τις ξένες εταιρείες που συνεργάζονται με τον ρωσικό όμιλο για τις συνέπειες αν συνεχιστεί η συνεργασία μετά την καταληκτική ημερομηνία της 21ης Νοεμβρίου.

«Τα φορτία της Lukoil και των σχετιζόμενων εταιρειών – πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου – δεν θα μεταφέρονται πλέον σιδηροδρομικά σε διέλευση από τη Ρωσία προς το Καλίνινγκραντ», ανέφερε σε δήλωση η LTG Group την Παρασκευή.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι τα διεθνή συμφέροντα της Lukoil πρέπει να γίνουν σεβαστά.