Ληστεία στο Λούβρο: Μέχρι το 2032 θα διαρκέσουν οι διαδικασίες αναβάθμισης στην ασφάλεια του μουσείου

Οι αναβαθμίσεις την ασφάλεια του μουσείου του Λούρβου δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν τουλάχιστον πριν από το 2032, σημειώνεται την Πέμπτη σε έκθεση που εξέδωσαν οι γαλλικές αρχές, μετά από τη ληστεία στο Παρίσι που βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό έλαβε χώρα στις 19 Οκτωβρίου όταν τέσσερις ληστές απέσπασαν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, πυροδοτώντας συζήτηση σχετικά με τις αδυναμίες του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο. Οι αρχές παραδέχτηκαν ότι η ασφάλεια δεν ήταν επαρκής.

Ενώ οι ανακριτές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε τέσσερις υπόπτους για συμμετοχή στη ληστεία, τα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Αποσπάσματα από την έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το εθνικό ελεγκτικό γραφείο, γνωστό ως Cour des Comptes, είχαν ήδη διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά τη ληστεία.

Μόνο το 39% των αιθουσών του μουσείου διέθεταν κάμερες το 2024, σύμφωνα με την έκθεση, και ένας έλεγχος ασφάλειας που ξεκίνησε το 2015, ο οποίος διαπίστωσε ότι το μουσείο δεν παρακολουθούνταν επαρκώς και δεν ήταν προετοιμασμένο για μια κρίση, οδήγησε μόνο σε μια προκήρυξη διαγωνισμού για έργα ασφάλειας στο τέλος του περασμένου έτους.

«Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο, σύμφωνα με το μουσείο, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2032», ανέφερε η έκθεση.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι υπερβολικές δαπάνες για την αγορά έργων τέχνης και τα έργα επανεκκίνησης μετά την πανδημία, καθώς και τα χαμένα έσοδα από την αναποτελεσματικότητα και την απάτη στην έκδοση εισιτηρίων, συνέβαλαν στην αδυναμία του μουσείου να επιδιορθώσει την ξεπερασμένη υποδομή του.

Ακόμη και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε φέτος δεν βασίστηκαν σε μελέτες σκοπιμότητας, είτε τεχνικές είτε οικονομικές, και δεν έλαβαν υπόψη τις ανάγκες σε προσωπικό, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση παρέχει 10 συστάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του αριθμού των αποκτήσεων του μουσείου, η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και η ανακαίνιση της ψηφιακής υποδομής και της διακυβέρνησής του.

Εν όψει της «χρόνιας υποεπένδυσης σε συστήματα πληροφορικής», ο ελεγκτής δήλωσε ότι «το μουσείο πρέπει να ενισχύσει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, η οποία παραμένει ανεπαρκής για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου».

Η κλοπή ενισχύει μόνο ορισμένες από τις παρατηρήσεις που γίνονται στην έκθεση, δήλωσε ο επικεφαλής του ελεγκτή Pierre Moscovici στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντας τη ληστεία ως «εκκωφαντικό» συναγερμό.

Μετά τη ληστεία, Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Λούβρο θα εισαγάγει επιπλέον μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κατά της εισβολής και φραγμών κατά της πρόσκρουσης οχημάτων σε κοντινές δημόσιες οδούς, μέχρι το τέλος του έτους.

Τον Ιανουάριο, εν μέσω αυξανόμενων παραπόνων για την αναταραχή στο μουσείο, η Γαλλία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό έργο που περιλαμβάνει έναν νέο χώρο αφιερωμένο στη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο, τον πιο διάσημο πίνακα στον κόσμο, και νέα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των επισκεπτών και των πολύτιμων εκθεμάτων του.

Σε γραπτές παρατηρήσεις που δημοσίευσε το ελεγκτικό γραφείο, η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι δήλωσε ότι συμφωνεί με την επείγουσα ανάγκη των τεχνικών εργασιών και επανέλαβε τις εκκλήσεις για άμεσες διορθωτικές μέτρα.

Η διευθύντρια του Λούβρου Λωρενς ντε Κας δήλωσε στο ίδιο έγγραφο ότι υποστηρίζει τις περισσότερες από τις συστάσεις του ελεγκτή, αλλά επέμεινε ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιο μετασχηματισμού του μουσείου είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων.