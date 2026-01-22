Ο Ανάλγητος

Ποια παγκοσμιοποίηση και πράσινα άλογα. Η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει να κοιτά κανείς να επιστρέψει σε καταστάσεις που πιστεύαμε ότι τις έχουμε αφήσει πίσω: Στο κυνήγι της αυτονομίας σε πρώτες ύλες! Κάτι που η Ευρώπη ειδικά το είχε ξεχάσει εδώ και χρόνια. Τώρα τα κεφάλια μέσα και αναζητούμε πόρους. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μεταλλεύματα. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον η Ελλάδα κερδίζει πόντους. Γι αυτό και η κυβέρνηση ανοίγει τον φάκελο «κρίσιμες πρώτες ύλες».

Οι Αμερικανοί κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επειδή είχαν πρόσβαση σε πρώτες ύλες και μπορούσαν έτσι να παράγουν περισσότερα όπλα απ’ ότι οι Γερμανοί. Για να μην περνάμε σε υπεραπλουστεύσεις, δεν νίκησαν μόνο επειδή είχαν πιο πολύ χάλυβα από τον άξονα. Αλλά δεν θα κέρδιζαν αν δεν τον είχαν. Στον σύγχρονο κόσμο μας δεν είναι μόνο ο χάλυβας. Άλλωστε ζούμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της τεχνολογίας, της άμυνας και των σπάνιων γαιών. Τα τελευταία χρόνια ειδικά οι Κινέζοι έχουν ξεχυθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη για να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες. Προετοιμάζονται για το μέλλον. Οι Αμερικανοί μόλις ξεκίνησαν. Λίγο αργά είναι η αλήθεια, αλλά ξεκίνησαν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η ελληνική κυβέρνηση ανοίγει τον φάκελο «κρίσιμες πρώτες ύλες». Η πρόσφατη έγκριση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης από την Κομισιόν επιχειρεί να επαναφέρει τη μεταλλευτική δραστηριότητα εντός ευρωπαϊκών συνόρων, περιορίζοντας την εξάρτηση από τρίτες χώρες και κυρίως από την Κίνα. Η Ελλάδα ανεβαίνει έτσι ένα ακόμη σκαλοπάτι σε αξία στην βαθμίδα του γεωπολιτικού χρηματιστηρίου.

Θέμα πρώτο: Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και την άρση χρόνιων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Θέμα δεύτερο: Ορυκτά όπως το γερμάνιο, το αντιμόνιο, το νικέλιο και ο χαλκός αποκτούν κομβικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις σπάνιες γαίες. Έμπειροι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν την πρωτιά της Ελλάδας στον βωξίτη και τη φιλοδοξία για παραγωγή γαλλίου, υλικού κρίσιμου για τεχνολογία και άμυνα.

Η Metlen υστερεί σε σχέση με την κινητικότητα άλλων παικτών που έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις. Ίσως και αυτός να είναι ένας από τους λόγους που funds όπως το Covalis Capital, σορτάρουν τη μετοχή του ομίλου του Βαγγέλη Μυτιληναίου.

Αντιθέτως άλλες εταιρείες πατάνε γκάζι... Ξεχωρίζει η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής, αλλά και επενδύσεις άλλων ομίλων, όπως η θυγατρική της ΤΕΡΝΑ αλλά και του ομίλου Ηρακλής. Στο παιχνίδι μπαίνουν και νέα projects, όπως αυτώ των Μολάων της Rockfire, που επιδιώκει ένταξη στα στρατηγικά έργα της Ε.Ε.

Στην Ευρώπη έχουν το νου τους! Προσέχουν εκείνους που ζητάνε μεγάλο κομμάτι στην πίτα και διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με Μόσχα ή Πεκίνο. Κυρίως με Μόσχα.

Γνωστός επιχειρηματίας με παρελθόν (και) στα media αγοράζει ό,τι βρεθεί στο διάβα του με στόχο να στηρίξει την Μαρία Καρυστιανού. Οι σχέσεις με Μόσχα; Καλές…

Σε γνωστό μέσο ενημέρωσης εξοφλήθηκαν τα χρέη στους εργαζομένους που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 15 χιλιάδες ευρώ!

Με τη συνεδρίαση της Γραμματείας Οργανωτικού του Συνέδριου του ΠΑΣΟΚ φάνηκε καθαρά ότι θα είναι Συνέδριο συγκρούσεων, εσωστρέφειας και ανάδειξης προσωπικών στρατηγικών. Από την μία ο Νίκος Ανδρουλάκης και από την άλλη οι διεκδικητές του θρόνου.

Ο Δούκας των Αθηνών πυροβόλησε ήδη πρώτος! Πριν τελειώσει η διαδικασία είχε μοιράσει την τοποθέτησή του στα Μέσα. Κεντρικό πολιτικό αίτημα να αποκλειστεί η συνεργασία με την ΝΔ. Ο Παύλος περιμένει τους δείκτες του ρολογιού να κινηθούν και ταλαντεύετε. Η Άννα προσπαθεί να μείνει έξω απ αυτές τις συγκρούσεις και ρίχνει το βάρος της στην εκλογή της στα Νότια. Αν δεν εκλεγεί κάθε άλλη συζήτηση θα είναι περιττή…

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν βγαίνει πρώτο κόμμα (απορούμε ποιος είχε πετάξει αυτή την κοτσάνα) και είπε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αναζητήσει νέους δρόμους, πλην ΝΔ. Δηλαδή! Μετά την συνεργασία του με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον Δήμο της Αθήνας, είναι μάλλον έτοιμος να δει κι αυτός το φως το αληθινό και να προλογίσει την … Ιθάκη.

Ο Παύλος Γερουλάνος ακολουθεί, επίσης, λογική Άννας: Προσπαθεί να εξασφαλίσει την επανεκλογή του στην Αθήνα. Λογικό. Στην πίτα που έκοψε πάντως ήταν παρούσα και η ανιψιά του συγχωρεμένου του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, η οποία προχτές ήταν παρούσα και μίλησε στην εκδήλωση Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Αξιόλογη η κα Σπυροπούλου, αλλά οι συνειρμοί πήγαν και ήρθαν!

Υπάρχουν και άλλα στελέχη που ονειρεύονται μελλοντικά μεγαλεία. Μόνο ο ΓΑΠ δεν ασχολείται ή τουλάχιστον έτσι δείχνει. Αφήστε που έχει δικό του κόμμα, από το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα να αμφισβητηθεί από κάποιον! Που να μπλέκει τώρα…

Ο Ανάλγητος