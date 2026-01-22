Προθερμαίνουν νέους παίκτες απέναντι στον Μητσοτάκη

Φαίνεται πως το εγχείρημα Καρυστιανού δε δικαιώνει αυτούς που πόνταραν στο άστρο της. Βέβαια, είναι νωρίς να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα, όμως η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Λίγο η απειρία της, λίγο οι επιθέσεις που δέχθηκε από τους άλλους συγγενείς των Τεμπών, λίγο το στενότερο πολιτικό περιβάλλον της, όλα αυτά αποδυναμώνουν αφετηριακά την απήχηση του κόμματός της. Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία ενός κόμματος πολυσυλλεκτικού που θα διεκδικούσε τη δεύτερη θέση στις εκλογές, με την ηγέτιδά του να φέρει τη ρομφαία της κάθαρσης. Όλα τα άλλα θα ήταν ψιλά γράμματα. Στην πρώτη όμως συνέντευξη χωρίς σκονάκι, η κυρία τα έκανε μαντάρα.

Τώρα το οικονομικό και πολιτικό παρασκήνιο επεξεργάζεται και άλλα σενάρια που τα είχε βάλει στην άκρη. Τελικός στόχος δεν είναι μόνον η ήττα του Μητσοτάκη προσωπικά, είναι και ο κατακερματισμός του πολιτικού συστήματος. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η οικονομική εξουσία διεκδίκησε και πήρε μερίδιο από την πολιτική εξουσία, μια κατάσταση που διακόπηκε την εποχή των μνημονίων. Σήμερα κάποιοι ολιγάρχες αισθάνονται και πάλι ισχυροί και επιδιώκουν την αναδιανομή της πίτας της εξουσίας. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να συμβεί με έναν ισχυρό πρωθυπουργό και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Μετά το διαφαινόμενο φιάσκο Καρυστιανού και την προφανή αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στον ρόλο του, ενεργοποιείται, όπως φαίνεται, ένα παλιότερο σενάριο το οποίο θα το δούμε μπροστά μας ενδεχομένως μέσα στον Φεβρουάριο. Να σημειώσω ένα μοτίβο: κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία σταθεροποιείται στην περιοχή του 30% plus, κάτι προκύπτει και την οδηγεί στην απώλεια 2-3 μονάδων. Εμφανίζεται ένα γεγονός που καθιστά το έργο της σισύφειο. Διότι διαφορετικά κινείται ένα κόμμα όταν έχει μπετοναριστεί σε ένα 30%, έναν χρόνο πριν από τις εκλογές και αλλιώς όταν αυτό το ποσοστό, για διάφορους λόγους, συνεχώς διεκδικείται.

Να θυμίσω πως μετά τις εκλογές του 2023 δοκίμασαν την τύχη τους απέναντι στον Μητσοτάκη πολιτικοί που εμφανίστηκαν από το πουθενά, διότι οι δοκιμασμένοι ήταν πολυτραυματίες στη σύγκρουση μαζί του. Και ο Α. Τσίπρας συγκαταλέγεται σε αυτούς τους πολυτραυματίες, ενώ η προσπάθεια του να εμφανιστεί εκ νέου περιορίζεται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ συν κάτι ψιλά της Νέας Αριστεράς. Το οικονομικό παρασκήνιο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Όλα τα πουλέν του δεν ακουμπούν καθόλου τη Νέα Δημοκρατία. Και ελάχιστα επηρεάζουν τη στήλη των αναποφάσιστων που είναι έτοιμη να δώσει, παρά την εμφάνισή τους, ένα 5-6% στο κυβερνών κόμμα.

Να υποθέσω πως την κυρία Καρυστιανού θα την αποσύρουν για ένα χρονικό διάστημα, κυρίως για να την προστατέψουν και στη θέση της θα εμφανιστούν άλλοι παίκτες με την ίδια πάντα αποστολή. Να κοντύνουν τον Μητσοτάκη.