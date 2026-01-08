Λίβανος: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον επιτυχή αφοπλισμό των πολιτοφυλακών στα νότια της χώρας

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πέτυχε τον στόχο του αφοπλισμού των πολιτοφυλακών και ενόπλων τμημάτων, παράλληλα με τον στόχο του μονοπωλίου όπλων στο νότιο τμήμα της χώρας με «αποτελεσματικό και απτό τρόπο», αλλά πρόσθεσε ότι απομένει ακόμη δουλειά για την εκκαθάριση μη εκραγέντων πυρομαχικών και σηράγγων στην περιοχή.

Ο στρατός είχε θέσει ως προθεσμία το τέλος του έτους για να καθαρίσει το νότιο Λίβανο, που συνορεύει με το Ισραήλ, από μη κρατικά όπλα, προτού προχωρήσει σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ανέφερε ότι είχε επεκτείνει τον επιχειρησιακό έλεγχο στο νότο, με εξαίρεση τις περιοχές που εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από ισραηλινά στρατεύματα.

Η δήλωση δεν ανέφερε τη Χεζμπολάχ.

Πηγή της κυβέρνησης του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι η δήλωση σηματοδοτούσε ότι καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις από το νότιο Λίβανο.

Ο Λίβανος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Οι ηγέτες του φοβούνται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να πιέσει πιο γρήγορα τους ηγέτες του Λιβάνου να κατασχέσουν το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ το 2024, τερματίζοντας πάνω από ένα χρόνο συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Αυτό οδήγησε σε ισραηλινές επιθέσεις που αποδυνάμωσαν σοβαρά την ισλαμιστική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.