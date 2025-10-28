Λευκορωσία: Οργή Λουκασένκο για το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη ότι το κλείσιμο των συνόρων της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία ήταν μια «τρελή απάτη» και κατηγόρησε το Βίλνιους ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των λαθρεμπόρων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν διακόψει επανειλημμένα την εναέρια κυκλοφορία της βαλτικής χώρας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BELTA ανέφερε ότι ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λιθουανία «επινόησε μια παράλογη δικαιολογία ακόμη και για μια μικρή χώρα όπως η Λιθουανία».

Η Λιθουανία και η Λευκορωσία βρίσκονται εδώ και καιρό σε διαμάχη, λόγω του ότι το Βίλνιους παρέχει καταφύγιο σε μέλη της εξόριστης αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας.

Το BELTA ανέφερε επίσης ότι ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik στη Λευκορωσία δεν αποτελεί επιθετική κίνηση και έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία δεν ενδιαφέρονται για την κλιμάκωση των εντάσεων με την Ευρώπη, δήλωσε ο Λουκασένκο.