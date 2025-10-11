Λευκορωσία: Επιθεώρηση της μαχητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων

Η Λευκορωσία πραγματοποιεί μία επιθεώρηση της μαχητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεών της, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, «ένας αριθμός» μονάδων θα αναπτυχθεί εκ νέου σε «καθορισμένες περιοχές» που δεν έχουν ανακοινωθεί, πραγματοποιώντας επιχειρησιακές δραστηριότητες που παραμένουν μυστικές, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο, το εύρος, αλλά και την κλίμακα της επιθεώρησης.

Τέτοιες επιθεωρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη Λευκορωσία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αμυντική επιθεώρηση ακολουθεί τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις "Zapad" που πραγματοποιήθηκαν μαζί με τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνοντας δοκιμαστικές εκτοξεύσεις ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων, αλλά και την παρουσίαση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik.