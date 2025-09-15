Λεκορνί: Καταργούνται τα δια βίου προνόμια των πρώην πρωθυπουργών από το 2026

Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναμένεται να υπογράψει σύντομα διάταγμα που θα περιορίζει τα προνόμια που απολάμβαναν οι προκάτοχοί του και ορισμένοι πρώην υπουργοί.

«Ενώ είναι φυσιολογικό για τη Δημοκρατία να προστατεύει άτομα που βρίσκονται υπό απειλή, είναι αδιανόητο να απολαμβάνουν εφ’ όρου ζωής παροχές επειδή κατείχαν ένα προσωρινό αξίωμα», τόνισε ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα μέσα από ανάρτησή του στο Χ.

C’est fait : les avantages « à vie » des anciens membres du Gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026.



S’il est normal que la République protège les personnes faisant l’objet de menaces, il n’est en revanche pas concevable qu’ils puissent bénéficier d’avantages à vie… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 15, 2025

Η διάταξη που πρόκειται να καταργηθεί είχε ψηφιστεί το 2019 επί προεδρίας Μακρόν και προβλέπει ότι πρώην πρωθυπουργοί έχουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητο με οδηγό και έναν γραμματέα για μέγιστο διάστημα 10 ετών, έως την ηλικία των 67.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο Λεκορνί, θα τερματιστούν τα «προνόμια εφ’ όρου ζωής των πρώην μελών της κυβέρνησης».

Όσον αφορά την αστυνομική προστασία, αυτή θα χορηγείται πλέον μόνο σε πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς Εσωτερικών για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα ανανεώνεται ανάλογα με την πραγματικότητα του κινδύνου.

«Όλοι οι άλλοι πόροι που διατίθενται σε πρώην πρωθυπουργούς εφ' όρου ζωής θα είναι πλέον διαθέσιμοι για περιορισμένο χρονικό διάστημα», καταλήγει σε ανάρτησή του ο Λεκορνί.

Σύμφωνα με τη Le Monde, μέχρι σήμερα, οι πρώην υπουργοί μπορούσαν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί όχημα με οδηγό, καθώς και υπάλληλος για τη γραμματεία τους για δέκα χρόνια από τη λήξη της θητείας τους ή μέχρι τα 67 έτη. Τα προνόμια αυτά δεν ισχύουν για όσους ήδη διαθέτουν αντίστοιχα μέσα μέσω κοινοβουλευτικού ή τοπικού αξιώματος ή άλλης δημόσιας θέσης.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους Γάλλους να κάνουν θυσίες, αν όσοι βρίσκονται στην ηγεσία του κράτους δεν το κάνουν», είχε δηλώσει ο Λεκορνί σε συνέντευξή του σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. «Η μεταρρύθμιση δεν είναι πάντα “για τους άλλους”, διότι δημιουργεί υπόνοιες», πρόσθεσε.