Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση πρέπει να αντανακλά την κοινοβουλευτική πραγματικότητα

Ο επόμενος γαλλικός κυβερνητικός σχηματισμός θα πρέπει να αντανακλά τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά την επανεκλογή του.

«Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που να αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, αλλά να μην κρατιέται όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους μετά από επίσκεψη σε αστυνομικό τμήμα στο L'Hay-les-Roses, προάστιο νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων στη Γαλλία, ο Λεκορνί δήλωσε ότι «όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

🔴 🗣 “C’est le moment le plus parlementaire de la Ve République. Quand j’ai démissionné lundi, j’ai dit que les conditions n’étaient plus remplies pour exercer, ça n’a pas changé”, rappelle Sébastien Lecornu, reconduit au poste de Premier ministre le 10 octobre. pic.twitter.com/zOoShZslGP — franceinfo (@franceinfo) October 11, 2025

Reuters: Ο Λεκορνί υπό έντονη πίεση ενόψει της προθεσμίας για τον προϋπολογισμό

Υπενθυμίζεται ότι ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας το Σάββατο, μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, καθώς είναι αναγκασμένος να σχηματίσει νέα κυβέρνηση και να παρουσιάσει προϋπολογισμό έως τη Δευτέρα, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεσμεύονται να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά τον πιστό του σύμμαχο αργά το βράδυ της Παρασκευής, μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί από το αξίωμα, δηλώνοντας τότε ότι δεν υπήρχε τρόπος να σχηματιστεί κυβέρνηση ικανή να περάσει έναν περιορισμένο προϋπολογισμό για το 2026 από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Οι 27 ημέρες του Λεκορνί στην πρωθυπουργία τον έκαναν τον συντομότερης θητείας πρωθυπουργό στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, χωρίς όμως καμία εγγύηση ότι αυτή τη φορά θα διατηρηθεί περισσότερο.

Η απόφαση του Μακρόν να τον επαναδιορίσει εξόργισε τους σφοδρότερους αντιπάλους του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο μόνος τρόπος εξόδου από τη χειρότερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες είναι να προκηρύξει ο πρόεδρος νέες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί. Τα αριστερά, ακροαριστερά και ακροδεξιά κόμματα δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της ανατροπής του Λεκορνί, αφήνοντάς τον να εξαρτάται από τους Σοσιαλιστές, των οποίων οι ηγέτες προς το παρόν τηρούν σιγή ως προς τις προθέσεις τους.

Ο Λεκορνί έχει μπροστά του ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό - πρώτα στο υπουργικό συμβούλιο και την ίδια ημέρα στο κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι, το αργότερο, μέχρι τότε πρέπει να έχουν οριστεί οι υπουργοί Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ούτε το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων ούτε το γραφείο του Λεκορνί στο Ματινιόν έδωσαν κάποια ένδειξη για το πότε θα ανακοινωθεί το νέο υπουργικό συμβούλιο ή ποιοι θα το απαρτίζουν.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) την Παρασκευή, ο Λεκορνί δήλωσε ότι όποιος ενταχθεί στην κυβέρνησή του θα πρέπει να απαρνηθεί προσωπικές φιλοδοξίες να διαδεχθεί τον Μακρόν το 2027 - μια αναμέτρηση που έχει εντείνει την αστάθεια των αδύναμων μειοψηφικών κυβερνήσεων και του διχασμένου κοινοβουλίου. Υποσχέθηκε μια κυβέρνηση «ανανέωσης και ποικιλομορφίας».

J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Ο Λεκορνί δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του σχεδίου προϋπολογισμού, αλλά είχε δηλώσει μετά την παραίτησή του ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα πρέπει να μειωθεί μεταξύ 4,7% και 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος - ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον στόχο 4,6% που είχε θέσει ο προκάτοχός του. Το έλλειμμα φέτος αναμένεται να φτάσει στο 5,4%.

Μένει να φανεί πώς θα αντιμετωπίσει δύο κρίσιμα ζητήματα: την αναίρεση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που προώθησε ο Μακρόν και την επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους — δύο μέτρα που οι Σοσιαλιστές είχαν θέσει ως όρο για να στηρίξουν την εύθραυστη μειοψηφική κυβέρνηση του Λεκορνί.

Le Figaro: Οι όροι που έθεσε ο Λεκορνί στον Μακρόν

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, σύμφωνα με της γαλλική εφημερίδα Le Figaro, φέρεται να έθεσε σαφείς όρους στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Πρωταρχική του απαίτηση είναι η νέα κυβέρνηση να αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που δεν έχουν προεδρικές φιλοδοξίες, χωρίς καμία εξαίρεση. Στόχος του, όπως τονίζει, είναι η επίτευξη ενός και μόνο σκοπού: η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απαίτηση αυτή αποκλείει ακόμη και στενούς συνεργάτες του, όπως τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν - στον γάμο του οποίου υπήρξε μάλιστα μάρτυρας - αλλά και τον Μπρουνό Ρεταγιό, πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών, που ευθύνεται εν πολλοίς για την αποτυχία του πρώτου κυβερνητικού σχήματος της περασμένης Κυριακής.

Ο Λεκορνί φέρεται να βλέπει τον ρόλο του σε αυστηρά μεταβατικό πλαίσιο, με ορίζοντα τριών μηνών. Επιπλέον, απαίτησε από τον πρόεδρο Μακρόν να επιτρέψει την επανεξέταση όλων των θεμάτων που βρίσκονται στο τραπέζι του διαλόγου με την αντιπολίτευση – ακόμη και της εξαιρετικά συμβολικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού



