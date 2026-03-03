Κύπρος: Σε καθεστώς εκκένωσης 6 περιοχές στο Ακρωτήρι

Η κατάσταση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της εικόνας της κατάστασης αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι Τίμης, Αναρίτας και Μανδριών, καθώς και οι κάτοικοι Ορμήδειας, Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου ενημερώνονται προληπτικά, με αποστολή μηνυμάτων μέσω των Τοπικών Αρχών σε συνεργασία με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για τα σημεία που έχουν οριστεί για την προσωρινή φιλοξενία τους, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η εκκένωση των περιοχών.

Υπήρξε, επίσης, επικοινωνία με τον Κοινοτάρχη Πύλας για ενημέρωση των κατοίκων της Κοινότητας.

Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας εξακολουθούν να περιπολούν στην περιοχή Ακρωτηρίου, ενώ παράλληλα είναι σε επικοινωνία με τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους για παροχή βοήθειας και καθοδήγησης.

Σύσταση στους πολίτες να φτιάξουν προληπτικά σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας εντός των Βρετανικών Βάσεων, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Αθήνα. Η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κα Δημητρίου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αρωγή και τη στήριξη της Ελλάδας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια της Πολιτικής Άμυνας περιπολούν στην περιοχή, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους ή πολίτες που χρήζουν άμεσης βοήθειας. Παράλληλα, ορισμένοι κάτοικοι επιστρέφουν για λίγα λεπτά με τα οχήματά τους, προκειμένου να ελέγξουν τις οικίες τους ή να πάρουν είδη πρώτης ανάγκης, προτού απομακρυνθούν ξανά προς ασφαλή σημεία.

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης



Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε επίσημη ανακοίνωση προέβη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, απευθύνοντας επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες για την προληπτική προετοιμασία ενός «Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης».

Η οδηγία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προληπτικών μέτρων ασφαλείας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με στόχο την ετοιμότητα των πολιτών.