Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Τρίτη μέρα ταλαιπωρίας για τους επιβάτες με ακυρώσεις και καθυστερήσεις

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης προσπαθούν ακόμα να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία τους, καθώς χάκερ διέκοψαν τα συστήματα αυτόματου check-in, με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών να ζητά από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές αναχωρήσεις πτήσεων της Δευτέρας λόγω των προβλημάτων.

Την Παρασκευή χάκερ στοχοποίησαν την Collins Aerospace, τον πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης, που ανήκει στην RTX , διαταράσσοντας τη λειτουργία στο Χίθροου του Λονδίνου - το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, το αεροδρόμιο του Βερολίνου και στις Βρυξέλλες.

Οι επιβάτες αντιμετώπισαν μεγάλες ουρές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις το Σάββατο.

Παρότι η αναστάτωση μειώθηκε σημαντικά στο Βερολίνο και το Χίθροου την Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχους και στοιχεία του αεροδρομίου, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονται

Σε ανακοίνωσή της νωρίς τη Δευτέρα, η Collins δήλωσε ότι συνεργάζεται με τέσσερα αεροδρόμια και πελάτες αεροπορικών εταιρειών που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση και βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης των ενημερώσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι η Collins Aerospace δεν είχε ακόμη παραδώσει μια ασφαλή, ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας, κάνοντας το αεροδρόμιο να ζητήσει τις ακυρώσεις πτήσεων τη Δευτέρα.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δήλωσε ότι 50 από τις 257 προγραμματισμένες αναχωρήσεις της Κυριακής ακυρώθηκαν για να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Μια μέρα νωρίτερα, 25 από τις προγραμματισμένες 234 εξερχόμενες πτήσεις ακυρώθηκαν, δήλωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Η RTX δήλωσε το Σάββατο ότι εργάζεται για να διορθώσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό και ότι η αναστάτωση θα μπορούσε να μετριαστεί με χειροκίνητο check-in, τονίζοντας ότι το περιστατικό είχε επηρεάσει το λογισμικό MUSE, το οποίο χρησιμοποιείται από αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Το αεροδρόμιο Βερολίνου-Βραδεμβούργου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ορισμένα προβλήματα επιμένουν, αλλά το check-in γίνεται και χειροκίνητα.

«Περιστασιακά, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in, την επιβίβαση, τη διαχείριση αποσκευών και την παραλαβή αποσκευών. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αναχώρησης σήμερα είναι σύμφωνες με μια κανονική ημέρα λειτουργίας», ανέφερε το γερμανικό αεροδρόμιο.