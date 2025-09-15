Κρεμλίνο: Η κατάσχεση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η κατάσχεση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από ευρωπαϊκά κράτη θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Κρεμλίνο.

Το Reuters μετέδωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη.

Νωρίτερα σήμερα, η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα κινηθεί κατά όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία.

Αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της απαγόρευσαν τις συναλλαγές με τη ρωσική κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών και μπλόκαραν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300-350 δισ. δολαρίων, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που διακρατούνται σε ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων.

Το Politico μετέδωσε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, έως τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Η Ρωσία θα κινηθεί κατά ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα δυνατά διεθνή και εθνικά δικαστήρια» καθώς και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.