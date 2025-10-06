Κρεμλίνο για τα drones πάνω από την Ευρώπη: Κανένα λόγος να υποπτεύονται τη Ρωσία

Στη διάψευση των έμμεσων αναφορών που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα περί εμπλοκής της Ρωσίας στις πτήσεις και θεάσεις drones που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών χωρών προχώρησε τη Δευτέρα το Κρεμλίνο.

Σημειώνεται πως παρόμοιες υπόνοιες άφησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως «δεν υπάρχει λόγος να κατηγορούμε τη Ρωσία για τα drones που εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη».

Παράλληλα, ο Πεσκόφ είπε πως «υπάρχει κάτι παράξενο σε όλη αυτή την ιστορία».

Ακόμα, είπε πως «πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη κατηγορούν τη Ρωσία για τα πάντα, χωρίς να έχουν κάποια δικαιολογία».

Για τα περί κινεζικής εμπλοκής

Ακόμα, ο Πεσκόφ απάντησε και στις τελευταίες κατηγορίες Ουκρανών αξιωματούχων, που υποστήριξαν πως η Κίνα παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στη Μόσχα να πραγματοποιεί καλύτερα πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Διαθέτουμε τις δικές μας δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών δυνατοτήτων, για να εκπληρώσουμε όλες τις αποστολές που απαιτεί η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.