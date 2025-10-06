«Έλληνες, σταματήστε τη συνεργασία με το Ισραήλ»

Μετά από την ήττα της Χαμάς και των συμμάχων της στο πεδίο αρχίζει να φαίνεται γυμνή η αλήθεια. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν έβαλε «απέναντί» του τις «συμμαχίες που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας» και απείλησε εμμέσως πλην σαφώς με στρατιωτική δράση. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Μία είναι η συμμαχία που ενοχλεί, αυτή της Ελλάδας με το Ισραήλ. Η Τουρκία δεν πέτυχε αυτά που πίστευε στη Συρία. Απέτυχε στη Γάζα. Θα αποτύχει και στο Αιγαίο.

Η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ είναι κόκκινο πανί για τον τουρκικό εθνικισμό. Κι αυτό διότι είναι το μόνο εμπόδιο που στέκεται απέναντι στις βλέψεις του για την ολοκλήρωση των επεκτατικών του σχεδίων. Το Ισραήλ είναι αυτό που δεν επέτρεψε στην Τουρκία να κερδίσει μια μεγάλη πολιτική νίκη στη Γάζα. Το Ισραήλ προστατεύει αυτήν τη στιγμή τα ζωτικά του συμφέροντα στη Συρία, δημιουργώντας ανυπέρβλητα εμπόδια στα σχέδια της Τουρκίας. Η αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, λοιπόν, προκαλεί εύλογη ανησυχία στους Τούρκους. Και αυτή έχει επιχειρηθεί να υπονομευτεί με κάθε τρόπο.

Η προπαγάνδα της Χαμάς χρηματοδοτήθηκε από την Τουρκία. Είναι κοινό μυστικό. Είναι αυτό που ζήτησε ο Ντόναλτ Τράμπ από τον Ταγίπ Ερντογάν: Να σταματήσει η ροή χρήματος στην Παλαιστίνη. Η Τουρκία και το Κατάρ είναι οι μεγάλοι χορηγοί της Χαμάς στην εκστρατεία παραπληροφόρησης στις δυτικές χώρες. Ένα μεγάλο δίκτυο από μη κυβερνητικές οργανώσεις έχει αναλάβει το έργο της παραχάραξης της αλήθειας και της καλλιέργειας του αντισημιτισμού στην καρδιά του δυτικού πολιτισμού. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει από το Ισραήλ είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες και έχουν παραμείνει αναπάντητες.

Η ένταση των εκδηλώσεων μερίδας του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα ενάντια στο Ισραήλ και στην αμυντική συνεργασία με τη χώρα μας προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ποιον ενοχλεί. Το ομολόγησε ο ίδιος ο κ. Χακάν. Δεν έχει πρόβλημα να απειλήσει ακόμη και με στρατιωτική δράση. Αυτό δεν θα το καταγγείλουν οι «αλληλέγγυοι» στην Ελλάδα. Δεν τους ενοχλεί η απειλή βίας από την Τουρκία. Δεν τους ενοχλεί η επεκτατική της πολιτική. Το αντίθετο! Υποστηρίζουν ότι τα περί αναθεωρητισμού της Τουρκίας είναι... προπαγάνδα του Μητσοτάκη!

Για όσους ακόμη αμφιβάλλουν παραθέτουμε ολόκληρη την δήλωση του Χακάν Φιντάν. Διαβάστε την προσεκτικά, γραμμή - γραμμή, λέξη - λέξη. Και ανάμεσα στις γραμμές και στις λέξεις θα δείτε ξεκάθαρα το ακόλουθο μήνυμα: «Έλληνες, σταματήστε τη συνεργασία με το Ισραήλ».

Η δήλωση:

«Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (ως υπουργός Εξωτερικών), είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να προωθηθούν μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή, το ζήτημα της Παλαιστίνης, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση των συγκρούσεων, η εξεύρεση νέων αγορών, η εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας, και δεκάδες άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται την Τουρκία. Οι ορατές περιοχές περικύκλωσης είναι περιοχές συμμαχιών που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων τα διπλωματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε».

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]