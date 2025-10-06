Σ.Παπασταύρου: Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, αδιάρρηκτες οι σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου

«Για να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο είναι αναγκαία συνθήκη να αρθούν οι επιφυλάξεις για την βιωσιμότητα του και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Αφού υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτες, αποτελούν θεμέλιο του ελληνισμού και βρίσκονται υπεράνω από οποιοδήποτε έργο, σημείωσε ότι η πρόοδος του κολλάει σε μία διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του. Ενώ σε ερώτηση σχετικά με τοποθετήσεις περί εκβιασμού από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Το 51 % του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

«Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας στην Κύπρο, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 657 εκατομμύρια. Και προφανώς για να το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί οικονομικά βιώσιμο. Ελλάδα και Κύπρος ζήτησαν την χρηματοδότηση αυτή άρα και οι δύο χώρες θεωρούν ότι είναι οικονομικά βιώσιμο. Έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατομμύρια ευρώ που έχει πληρώσει εξολοκλήρου ο ΑΔΜΗΕ. Για αυτό το έργο έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ακόμα και μετά από την συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον κ.Μητσοτάκη αμφισβητεί επί της αρχής την βιωσιμότητα του έργου. Λες και ένας υπουργός δεσμεύεται μόνο από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει εκείνος», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου. Ανέφερε ακόμη ότι στο επόμενο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας θα συζητήσει το θέμα με τον κύπριο ομόλογό του.

Σε ερώτηση σχετικά με τις τιμές της ενέργειας ο υπουργός ανέφερε ότι η τιμή του ρεύματος είναι μεν υψηλή αλλά το Σεπτέμβριο υποχώρησε στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου του 2021 και η μείωση αυτή διατηρήθηκε παρά την άνοδο της χονδρικής τιμής. Τόνισε δε ότι η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας θα περιορίσει σημαντικά την δυνατότητα ρευματοκλοπής. Σε ερώτηση για το κόστος του ρεύματος για τις επιχειρήσεις ανέφερε ότι για μέν τις μικρομεσαίες υπήρξε πρόγραμμα επιδότησης για το αυξημένο κόστος ενέργειας την περασμένη άνοιξη ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις παρέπεμψε σε ανακοινώσεις του πρωθυπουργού αύριο κατά την γενική συνέλευση του ΣΕΒ.

Τέλος, σημείωσε ότι η σύμβαση με τη Chevron για την παραχώρηση των θαλάσσιων περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο ως το τέλος του Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει η κατάθεση στην Βουλή για κύρωση προκειμένου οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες να ξεκινήσουν το 2026. "Πρέπει να κάνουμε υπομονή για να δούμε αν υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες. Αν ο στόχος επιτευχθεί αυτό θα οδηγήσει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε άλλο επίπεδο ζωής», κατέληξε ο υπουργός.