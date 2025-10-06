Τα πάντα στην υπηρεσία του χάους

Μέχρι και την κόρη του πρωθυπουργού πήγαν να μπλέξουν με ένα χαλκευμένο έγγραφο, δείγμα της απόγνωσης όλων αυτών που βλέπουν τη δημοσκοπική βελόνα να μην κινείται. Φυσικά γνώριζαν πως μέσα σε λίγα λεπτά θα αποδεικνυόταν το ψέμα και η συκοφαντία, όμως κινήθηκαν με βάση την αρχή του Γκέμπελς «όσο πιο μεγάλο το ψέμα τόσο πιο πολλοί μπορεί να το πιστέψουν». Αυτό το τελευταίο συμβάν είναι ένα ακόμα δείγμα πως ο πόλεμος κατά του Μητσοτάκη - δε λέω κατά της κυβέρνησης - είναι αμείλικτος και σε αυτόν έχουν στρατευθεί και οι γνωστές Φιλιππινέζες της «έγκυρης» δημοσιογραφίας.

Τη μόνη εποχή που θυμάμαι με τόσο έντονο το πολιτικό κλίμα και τη χυδαιότητα να κυριαρχεί, ήταν αυτή των ετών 1988-1990, δηλαδή τότε που έκαιγε το σκάνδαλο Κοσκωτά, ένα σκάνδαλο υπαρκτό, με άμεση πολιτική ανάμιξη του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν διαψεύσθηκε η συνάντησή του με τον Κοσκωτά ούτε το τηλεφώνημά του προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Και κυρίως υπήρξε το τεκμήριο των 2.000.000 δολαρίων που βρέθηκαν στον λογαριασμό του τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Στην επίθεση κατά του Α. Παπανδρέου πρωταγωνιστούσαν οι φιλικοί προς αυτόν εκδότες, Λαμπράκης, Μπόμπολας, Τεγόπουλος και Κουρής.

Η συνέχεια ήταν καταστροφική και απέδειξε πως στις δημοκρατίες δύναται να υπάρξουν αδιέξοδα. Με έναν καιροσκοπικό και τυχοδιωκτικό εκλογικό νόμο είχαμε τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και στο τέλος ο πατήρ Μητσοτάκης με 46% πέτυχε μια εντελώς οριακή πλειοψηφία. Εν τω μεταξύ η Οικονομία της πατρίδας μας κατέρρεε.

Σήμερα, το χάος είναι ο στόχος κυρίως των εξωθεσμικών κέντρων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αδύναμα να αντιπολιτευθούν την κυβέρνηση και οι γνωστοί προστάτες έχουν επενδύσει, ώστε τα Τέμπη να αποτελέσουν τον πολιορκητικό κριό για την πτώση του Μητσοτάκη. Κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία - θέλω να πιστεύω από ανεπάρκεια και όχι από δόλο - δεν είδαν το παιχνίδι που πήγε να στηθεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αυτού του χρόνου και πάει να ξαναστηθεί αυτή τη φορά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο σχεδιασμός όλων αυτών αφορά τη μη διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη. Προσπαθούν να επαναφέρουν την εκδοχή του παράνομου εύφλεκτου υλικού, μια εκδοχή που κατέρριψαν 6 επιστημονικά πορίσματα, μέσα από το εφεύρημα της εκταφής για τοξικολογική έρευνα και έτσι να ακυρωθεί το ανακριτικό υλικό δυόμισι ετών. Προφανώς κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εντελώς ανυποψίαστοι, αδυνατούν να δουν τι κρύβεται πίσω από το καλοστημένο show των τσαντιριών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Διότι δε θέλω να φανταστώ πως ενώ βλέπουν τη στόχευση, τη σιγοντάρουν με τα λεγόμενά τους. Δηλαδή, αν και έχουν αντιληφθεί πως όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω από έναν απεργό πείνας δεν αμφισβητούν απλώς της δικαστική εξουσία της πατρίδας μας, αλλά αμφισβητούν το πολιτικό της σύστημα συνολικά-- αυτά λοιπόν τα προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υιοθετούν τα αιτήματά τους.

Φυσικά, αν κάποιοι μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος αμφισβητούν τον πρωθυπουργό, ας βγουν μπροστά και ας το πουν. Σε αυτή την περίπτωση οι εκλογές θα δώσουν τη λύση.

SOS: όποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα δεν επιτίθεται σε Εκκλησία και Ένοπλες Δυνάμεις και δεν αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη.