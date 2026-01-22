Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Γουίτκοφ ενόψει της συνάντησής του με τον Πούτιν

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά τις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει σημερινές του δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες μένει να διευθετηθεί «μόνο ένα θέμα» προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι στη συνέχεια θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τις συνομιλίες.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα φτάσουν στη Μόσχα κάποια στιγμή μετά τις 18:00- 19:00 (ώρα Ελλάδας) και θα συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος και για άλλα σχετικά θέματα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Λίγο νωρίτερα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο Γουίτκοφ είχε επισημάνει: «Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε».

Ερωτηθείς αν το Κρεμλίνο συμμερίζεται την αισιοδοξία του Γουίτκοφ, ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν».

Εξάλλου πρόσθεσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά πολύ τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προσωπικά και της ομάδας του, περιλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Γουίτκοφ (…) Χαιρετίζουμε αυτές τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητά τους».

Πούτιν: Δεν ενδιαφέρει μας ενδιαφέρει σε ποιον ανήκει η Γροιλανδία

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η ιδιοκτησία της Γροιλανδίας δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τη Ρωσία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία -τ ην μεταχείριση του νησιού από την οποία επέκρινε - θα πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους.

Η Μόσχα απλώς παρακολουθεί την ώρα που η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία έχει διευρύνει μια ρωγμή με την Ευρώπη, παρόλο που οι κινήσεις του μπορεί να έχουν επιπτώσεις για τη Ρωσία, η οποία έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην Αρκτική.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Τραμπ υπαναχώρησε χθες, Τετάρτη, όσον αφορά τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό για να πάρει τη Γροιλανδία και απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό στρατιωτική ισχύ. Έκανε λόγο για πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης για το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος, που κινδύνευσε να προκαλέσει το βαθύτερο εδώ και δεκαετίες ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Πούτιν, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για το θέμα, έδειξε ότι η Ρωσία δεν θα φέρει αντίρρηση στην προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει τη Γροιλανδία, για την οποία διατύπωσε την εικασία ότι μπορεί να αξίζει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Παρεμπιπτόντως, η Δανία ανέκαθεν μεταχειριζόταν τη Γροιλανδία σαν αποικία και ήταν πολύ σκληρή, αν όχι απάνθρωπη, απέναντί της. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και σχεδόν κανένας δεν ενδιαφέρεται τώρα γι' αυτό», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι το 1867 η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι το 1917 η Δανία πούλησε τις Παρθένες Νήσους στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας προηγούμενα για τέτοιου είδους εδαφικές συναλλαγές.

Χρησιμοποιώντας το τίμημα για την Αλάσκα, προσαρμοσμένο σε σχέση με τον πληθωρισμό και συνυπολογίζοντας το μεγαλύτερο μέγεθος της Γροιλανδίας και τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού, ο Πούτιν είπε ότι η αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία θα μπορούσε να κοστίσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία είπε πως πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να διαθέσει.

«Πιστεύω ότι θα τα βρουν μεταξύ τους», πρόσθεσε ο Πούτιν.