Οι αρχές της Ελβετίας ανακοίνωσαν την Παρασκευή τις πρώτες εκτιμήσεις τους για τους λόγους που οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά, καθώς μια 15χρονή Ελληνίδα συνεχίζεται να αγνοείται μετά από την τραγωδία.

Ο επικεφαλής του καντονιού του Βαλέ (όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά) σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να υπολογίζεται γύρω στα 40 άτομα και πρόσθεσε πως οι τραυματίες ξεπερνούν τους 110.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)... περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών, 50 από αυτούς έχουν μεταφερθεί σε ειδικές μονάδες αντιμετώπισης εγκαυμάτων εκτός της Ελβετίας.

Οι εισαγγελικές αρχές της Ελβετίας σημείωσαν από την πλευρά τους πως οι προκαταρκτικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα που βρίσκονταν πολύ κοντά στην οροφή του «Le Constellation».

«Όλα υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα αναμμένα κεριά ή τα "φωτάκια της Βεγγάλης" που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας. Αυτά βρέθηκαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια ταχεία, πολύ ταχεία και εκτεταμένη πυρκαγιά», δήλωσε η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιού.

Συμπλήρωσαν ότι θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες ώστε να φανεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για αμέλεια και συμπλήρωσε πως οι αριθμοί για θύματα και τραυματίες μπορούν να αλλάξουν.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Η 15χρονη

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Παρασκευή έγινε γνωστό πως μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκεται μια 15χρονη Ελληνίδα, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε πάει στο μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις φίλες της που επίσης φέρεται να αγνοούνται. Οι γονείς της γνώριζαν ότι θα πήγαινε στο νυχτερινό αυτό κέντρο, ωστόσο απευθύνουν αγωνιώδεις εκκλήσεις για να μάθουν περισσότερα για την τύχη της.

Ανακρίθηκαν οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation

Οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά ανακρίθηκαν σήμερα, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν, η Πιού τόνισε ότι πολλά άτομα ανακρίθηκαν για την τραγωδία την παραμονή Πρωτοχρονιάς και ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες στο σημείο.

«Μεταξύ των ανακριθέντων ήταν οι δύο Γάλλοι μάνατζερ και ορισμένοι επιζήσαντες», εξήγησε η Πιού.

Πηγές δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική.

Η γενική εισαγγελέας είπε ότι οι δύο Γάλλοι ανακρίθηκαν «ως άτομα που κλήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες». «Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη», σημείωσε.

Αυτές οι ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου», πρόσθεσε η Πιού.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της έρευνας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα «στις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφαλείας» και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο δίκτυο RTL, ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε ότι το «κτίριο ήταν εξοπλισμένο με έξοδο κινδύνου».

«Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι σε περίπτωση γενικευμένης πυρκαγιάς (...), μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ίσως ελάχιστοι άνθρωποι βρήκαν αυτήν την έξοδο», είπε.