Τραγωδία στην Ελβετία: Ένας 17χρονος Ιταλός γκολφέρ το πρώτο θύμα που ταυτοποιήθηκε

Το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς στο θέρετρο του Κραν Μοντανά αναγνωρίστηκε ως ο Εμανουέλε Γκαλπερίνι, ένας Ιταλός έφηβος γκολφέρ.

Το όνομά του ανακοινώθηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία δήλωσε ότι θρηνεί τον θάνατο ενός «νέου αθλητή που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες».

«Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η σελίδα του στον ιστότοπο World Amateur Golf Ranking τον περιγράφει ως Ιταλό νεαρό γκολφέρ που ζει στο Ντουμπάι και «αγαπά το γκολφ, τους αγώνες και το φαγητό».

Παράλληλα, αναφέρει ότι ήταν μέλος της ιταλικής εθνικής ομάδας και ότι η καλύτερη θέση που κατέκτησε ήταν η 2440η.

Η σελίδα του στο Instagram τον περιγράφει ως επαγγελματία σεφ και περιλαμβάνει μια φωτογραφία του με τον διάσημο γκολφέρ Ρόρυ ΜακΙλρόι από πριν από δύο χρόνια, με τη λεζάντα «Φωτογραφία της χρονιάς».

Πέρυσι, κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στο Omega Dubai Creek Amateur Open.