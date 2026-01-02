Τι χρειάζεται η ελληνική βιομηχανία για τη νέα χρονιά

Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς αποτελεί πάντα μια περίοδο ανανέωσης, αισιοδοξίας και προσδοκίας, αλλά ταυτόχρονα και μια καλή ευκαιρία απολογισμού και ρεαλιστικής εκτίμησης των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας.

Η ελληνική βιομηχανία εισέρχεται στο 2026 σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων, σύνθετων γεωπολιτικών εξελίξεων, έντονων αλλαγών στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και επιταχυνόμενων τεχνολογικών και περιβαλλοντικών μεταβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της βιομηχανίας δεν αποτελεί απλώς κλαδικό στόχο, αλλά στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr