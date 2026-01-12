Κραν Μοντανά: Δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ

Ελβετικό δικαστήριο διέταξε την παραμονή υπό κράτηση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν-Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, όπως μετέδωσε σήμερα το ελβετικό δίκτυο SRF.

Εισαγγελείς στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν-Μοντανά, διέταξαν τη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του Τζέσικα εν αναμονή της απόφασης για το αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά κι έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως με τις ερευνητικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την πλευρά της εισαγγελίας.

Την ίδια ώρα, νεότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, που είχε ως απολογισμό 40 νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ελβετικού RTS, ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι, που συνελήφθη ως ύποπτος διαφυγής, παραδέχτηκε ενώπιον των ανακριτών ότι η πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο ήταν κλειδωμένη από μέσα και δεν αναφερόταν στην έξοδο κινδύνου.

Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος κατάφερε να την ξεμπλοκάρει απ' έξω και βρέθηκε μπροστά σε αρκετά άτομα που βρίσκονται αναίσθητα στο έδαφος.

Πιθανό η κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Μπορεί ο Μορέτι να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη πόρτα ήταν κλειδωμένη, όμως αν αποδειχτεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Τζέσικα φέρουν ευθύνη γι' αυτό τότε δεν αποκλείεται να αλλάξει η κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια, αλλά και σωματικές βλάβες από αμέλεια, όμως είναι πιθανό, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ευθύνες, η πρώτη κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, τότε κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει και τα 20 χρόνια.

Το σκοτεινό παρελθόν του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει στοιχεία αναφορικά με το σκοτεινό ποινικό παρελθόν του Ζακ Μορέτι.

Ο 49χρονος δεν είναι άγνωστος στις δικαστικές αρχές της Γαλλίας και της Ελβετίας. Αντιθέτως, το όνομά του εμφανίζεται εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σε υποθέσεις μαστροπείας, απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης.

Η εφημερίδα Le Parisien υποστήριξε ότι ο ιδιοκτήτης του μπαρ είναι γνωστός μαστροπός, ο οποίος έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης στη νοτιοανατολική Γαλλία για άλλες υποθέσεις.

Όπως αναφέρει: «Είναι γνωστός για υποθέσεις μαστροπείας που χρονολογούνται περίπου είκοσι χρόνια πριν, καθώς και για μια υπόθεση απαγωγής και περιορισμού της ελευθερίας».