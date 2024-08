Κουρσκ: Εικόνες από βίντεο δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες στα γραφεία της Gazprom (vid)

Ουκρανοί στρατιώτες εμφανίζονται σε βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Παρασκευής να βρίσκονται έξω από το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία της ρωσικής εταιρείας φυσικού αερίου Gazprom στη Σούντζα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

Οι Ουκρανοί εμφανίζονται να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της χώρας τους, με τον επικεφαλής να λέει: «Η πόλη ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, η πόλη είναι ήρεμη, όλα τα σπίτια είναι ανέπαφα».

Video appears to show Ukrainian soldiers at a Gazprom office in Sudzha, Kursk region.



"The city is controlled by the armed forces of Ukraine, the city is calm, all the houses are intact."



The head of Sudzha denies that Ukraine's forces control the town.



Via @unian pic.twitter.com/qpyVVCHBna