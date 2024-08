Ουκρανία: Καταδρομική επιχείρηση στην κατεχόμενη χερσόνησο Κίνμπουρν

Άνδρες των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων εξαπέλυσαν την Παρασκευή, αιφνιδιαστική επίθεση στην κατεχόμενη χερσόνησο Κίνμπουρν, στη Μαύρη Θάλασσα, εξουδετερώνοντας περισσότερους από 30 Ρώσους στρατιώτες και καταστρέφοντας έξι τεθωρακισμένα οχήματα, ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τη χερσόνησο, στην περιφέρεια Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, από τους πρώτους κιόλας μήνες της εισβολής. Η παρουσία ρωσικής στρατιωτικής δύναμης σε αυτήν την περιοχή θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ουκρανία δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί τα λιμάνια του Μικολάιβ και της Χερσώνας για εξαγωγές αγαθών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

