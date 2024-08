Βραζιλία: Νεκροί και οι 62 επιβαίνοντες του αεροσκάφους που συνετρίβη (vid)

Νεκροί είναι οι 62 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της εταιρείας Voepass που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην πόλη Βινιέντο της Βραζιλίας, καθώς ο δήμαρχος ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν επιζήσαντες.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος και η συντριβή του στο έδαφος.

Aerial view of the plane crash site in Vinhedo, Brazil...pic.twitter.com/Kz3XxTf6Ky