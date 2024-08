Μέση Ανατολή: Νεκρό στέλεχος της Χαμάς από ισραηλινό drone στον Λιβάνο (pics&vid)

Το Ισραήλ πραγματοποίησε στη Σιδώνα του Λιβάνου στοχευμένη επίθεση με drones, στοχεύοντας αυτοκίνητο που μετέφερε στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς. Σύμφωνα με τα αραβικά ΜΜΕ, ο τρομοκράτης Σάμερ αλ-Χατζ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής. Την ίδια ώρα, η Ιερουσαλήμ προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα του Ιράν.

Υπενθυμίζεται οτι τις τελευταίες μέρες, εν αναμονή της επίθεσης της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του προς το νότιο Λίβανο, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους στόχους πέραν της εν λόγω περιοχής.

According to Al Arabia, a senior Hamas terrorists Samer Al Hajj was eliminated in an Israeli strike in Sidon, Lebanon. pic.twitter.com/1syoMVBCCa — RealPalestina(א"י)🇮🇱 (@LollllllaJR) August 9, 2024

Λίγο νωρίτερα, το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση με αεροπορικά χτυπήματα σε χωριά του Λιβάνου κοντά στα σύνορα.



Το σαουδαραβικής ιδιοκτησίας πρακτορείο al-Arabiya, επικαλούμενο άγνωστες πηγές, αναφέρει ότι ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στη Σιδώνα ήταν ο Σάμερ Αλ-Χατζ, αξιωματούχος της Χαμάς, υπεύθυνος για την ασφάλεια στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Ain al-Hilweh.

Israeli drone strike on a vehicle, geolocated near Al-Hisbash roundabout in Sidon (Saida) in Lebanon [33.545583, 35.372490] https://t.co/f06loE7Ta5 pic.twitter.com/fITq793tif — Chris Osieck (@ChrisOsieck) August 9, 2024



Μέση Ανατολή: Τα ανταλλάγματα που ζητά η Τεχεράνη για να μην επιτεθεί στο Ισραήλ



Υπενθυμίζεται πως ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα του Ιράν εναντίον του, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ώστε Ισραήλ και Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενδεχομένως μία τέτοια εξέλιξη να μπορούσε να αποτελέσει το αντάλλαγμα για την Τεχερένη και να ματαιώσει τον όποιον σχεδιασμό για αντίποινα. Ή τουλάχιστον, όπως εκτιμά το CNN, η εκδοχή αυτή κέρδισε έδαφος μεταξύ των περιφερειακών ηγετών που συγκεντρώθηκαν σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στην Τζέντα.

Από τη δολοφονία του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν ορκιστεί εκδίκηση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο θεωρούν υπεύθυνο. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει ή αρνηθεί την ευθύνη.

Η προσπάθεια, να πειστεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου να αμβλύνει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, δεν είναι καινούργια. Αλλά η ανταμοιβή αυτή τη φορά μπορεί να είναι πολύ πιο ελκυστική από τις προηγούμενες προσπάθειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν επικοινωνήσει απευθείας τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν ότι «κανείς δεν πρέπει να κλιμακώσει αυτή τη σύγκρουση», προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός έχουν εισέλθει σε «τελικό στάδιο» και θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο από περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, βρέθηκε στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο και συνάντησε τόσο τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αλί Μπαγκερί όσο και τον νέο πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και φαίνεται να πιστεύει ότι το Ιράν μπορεί να αναζητά μια αφορμή προς την αποκλιμάκωση.

Το Ιράν χρειάζεται διπλωματική κάλυψη για να αποσύρει τις απειλές του κατά του Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια: μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να ισχυριστεί ότι νοιάζεται περισσότερο για τις ζωές των Παλαιστινίων στον παλαιστινιακό θύλακα παρά για εκδίκηση θα αποτελούσε μία διέξοδος αποκλιμάκωσης της κρίσης. Αλλά η ανταμοιβή πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για το Ιράν, καθώς διακυβεύονται η τιμή και η ισχύ του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνέβαλε στις διπλωματικές προσπάθειες, δηλώνοντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν την Τετάρτη, ότι τα αντίποινα κατά του Ισραήλ «πρέπει να εγκαταλειφθούν».

Η απάντηση του Πεζεσκιάν υποδηλώνει ότι είναι ανοιχτός σε αυτή την προοπτική. «Εάν η Αμερική και οι δυτικές χώρες θέλουν πραγματικά να αποτρέψουν τον πόλεμο και την ανασφάλεια στην περιοχή, για να αποδείξουν αυτόν τον ισχυρισμό, θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως την πώληση όπλων και την υποστήριξη του Σιωνιστικού καθεστώτος και να αναγκάσουν αυτό το καθεστώς να σταματήσει τη γενοκτονία και τις επιθέσεις στη Γάζα και να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός.» είπε.

Το πρόβλημα για να λειτουργήσει η αποκλιμάκωση της έντασης με την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να συμφωνήσει ο Νετανιάχου.

Η Χαμάς απλώς το έκανε πιο δύσκολο αντικαθιστώντας τον Χανίγια με τον πιο σκληροπυρηνικό Γιαχία Σινουάρ, που για το Ισραήλ θεωρείται ο αρχιτέκτονας των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Η αλλαγή, εάν πρόκειται να έρθει, σύμφωνα με την έκτακτη σύνοδο των 57 κρατών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας μπορεί να επιβληθεί από το μόνο άτομο που ασκεί εξ αποστάσεως επιρροή στον Νετανιάχου – τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Αλλά σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύγκρουση, ο Μπάιντεν αρνείται μια αναμέτρηση με την πιο σκληροπυρηνική, δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ, γεγονός που επίσης ενισχύει την απογοήτευση στην Τζέντα.

Σύμφωνα με αναλυτές, αυτό που έλαβε ο Μπαγκερί στη Τζέντα ήταν το είδος της διπλωματικής υποστήριξης που θα βοηθήσει το Ιράν να απομακρυνθεί από την αποκλιμάκωση. «Όσον αφορά το Ιράν ήθελε τον σεβασμό της εδαφικής του ακεραιότητας και της κυριαρχίας του και υπήρχε μια ισχυρή υποστήριξη σε αυτό το συναίσθημα».

Οι ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ: Έστειλαν μαχητικά F-22 Raptor - Θετικός για διαπραγματεύσεις ο Νετανιάχου



Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Ισραήλ ώστε να αντιμετωπίσει επίθεση της Χεζμπολάχ και του Ιράν μετά το θάνατο του Φουάντ Σουκρ, την 30ή Ιουλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και, την επομένη, την εξουδετέρωση του αρχηγού των τρομοκρατών της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στη Βηρυτό.

Στο πλευρό του Ισραήλ τάσσονται οι ΗΠΑ, όπου χθες έκαναν απόλυτα σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας παράλληλα την αποστολή των μαχητικών πέμπτης γενιάς (Stealth) στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command), της οποίας περιοχή ευθύνης είναι η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική και μέρος της Νότιας Ασίας, γνωστοποίησε ότι από την Πέμπτη 8 Αυγούστου στη Μέση Ανατολή σταθμεύουν τα πανίσχυρα μαχητικά της F-22 Raptor.

«Τα F-22 Raptors της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 8 Αυγούστου ως μέρος των αλλαγών των δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή και για την αντιμετώπιση απειλών από το Ιράν και ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν» αναφέρεται χαρακτηριστικά από την US Central Command.

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. pic.twitter.com/BuuzbUHu9s — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 8, 2024

Στο «μήνυμά» τους οι ΗΠΑ κάνουν λόγο και για τους συνεργάτες των Ιρανών, όπως τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι, απευθύνοντας ξεκάθαρη προειδοποίηση για την εμβέλεια και την επιχειρησιακή δυνατότητά των μαχητικών, ενόψει της αναμενόμενης επίθεσης του Ιράν και των συμμάχων του εναντίον του Ισραήλ.

Να σημειωθεί ότι το F-22 Raptor είναι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς χαμηλής παρατηρησιμότητας (Stealth) με βασική αποστολή την αεροπορική υπεροχή, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες αποστολές όπως βομβαρδισμού και ηλεκτρονικού πολέμου. Να επισημανθεί ότι λόγω της προηγμένης τεχνολογίας τους δεν εξάγεται από τις ΗΠΑ σε καμία χώρα στον κόσμο, χωρίς εξαιρέσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούν το Ισραήλ, όπως έκαναν τον προηγούμενο Απρίλιο.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή την ανάπτυξη επιπλέον πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ήδη, έχουν επίσης στείλει περισσότερα αντιτορπιλικά ικανά να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους στην περιοχή. Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται επίσης στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης μεταφέρει μια μοίρα μαχητικών F/A-18 Super hornet (10-12 αεροσκάφη) από το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt (CVN 73) σε βάση σε χώρα της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με άλλον Αμερικανό αξιωματούχο.

IDF: Θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ

«Ο Διοικητής του CENTCOM, Στρατηγός Michael Erik Kurilla, αποβιβάστηκε χθες στο Ισραήλ για τη δεύτερη επίσκεψή του αυτή την εβδομάδα, ως επίσημος προσκεκλημένος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, LTG Herzi Halevi», ανέφεραν με ανάρτησή τους στο Χ οι IDF.

Επίσης, επεσήμαναν: «Οι διοικητές πραγματοποίησαν αξιολόγηση της κατάστασης για θέματα ασφάλειας και στρατηγικής, καθώς και κοινές προετοιμασίες στην περιοχή ως μέρος της απάντησης σε απειλές στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, ο στρατηγός Kurilla επισκέφθηκε το Υπόγειο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πολεμικής Αεροπορίας και πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης με τον Διοικητή της Ισραηλινής Αεροπορίας, Υποστράτηγο Tomer Bar».

Τέλος, τόνισαν: «Ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει να εμβαθύνει τη σχέση του με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ λόγω δέσμευσης για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και του συντονισμού μεταξύ των δύο στρατιωτικών».

The Commander of @CENTCOM , General Michael Erik Kurilla, landed in Israel yesterday for his second visit this week, as the official guest of the Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi.



The commanders held a situational assessment on security and strategic issues, as well… — Israel Defense Forces (@IDF) August 9, 2024

Το Ιράν θα υποστεί «σημαντικές» συνέπειες αν επιτεθεί στο Ισραήλ

Το Ιράν θα υποστεί «σημαντικές» συνέπειες αν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, κλιμάκωση που θα απειλούσε τις ελπίδες για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Πέμπτη (8/8).

«Όπως έχουν τα πράγματα ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, μπορεί να οδηγήσει το Λίβανο να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα. Δεν μπορούν να φανταστούν τι μπορεί να συμβεί. Μπορούν να πάρουν ως παράδειγμα την εικόνα της Γάζας και θα καταλάβουν», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Ισραήλ: «Ναι» σε κάλεσμα ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ για νέες διαπραγματεύσεις στις 15 Αυγούστου

Εν τω μεταξύ, θετική ήταν η απάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έκκληση των χωρών Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ να βρεθούν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στις 15 Αυγούστου, το Ισραήλ και η Χαμάς, είτε στη Ντόχα, είτε στο Κάιρο. Στόχος να γεφυρωθούν οι διαφορές στην προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και να αρχίσουν να την εφαρμόζουν χωρίς καθυστέρηση.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα στείλει διαπραγματευτές για να συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς – κάτι το οποίο ζήτησαν οι χώρες που μεσολαβούν, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Κατόπιν της προσφοράς των ΗΠΑ και των μεσολαβητών, το Ισραήλ θα στείλει τη 15η Αυγούστου αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην τοποθεσία που θα οριστεί, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να εφαρμοστεί η συμφωνία-πλαίσιο», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Νωρίτερα, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ είχαν ασκήσει πίεση στο Ισραήλ και στη Χαμάς να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, είτε στη Ντόχα ή στο Κάιρο, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες που μεσολαβούν κάλεσαν τα μέρη να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες, θυμίζοντας πως υπάρχει ήδη συμφωνία-πλαίσιο «στο τραπέζι αυτή τη στιγμή» και απομένει απλά να συμφωνηθούν «οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της».

«Ως μεσολαβητές είμαστε έτοιμοι, αν είναι απαραίτητο, να παρουσιάσουμε τελική πρόταση που θα επιλύει τα ζητήματα της εφαρμογής (σ.σ. ενδεχόμενης συμφωνίας) κατά τρόπο ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των πλευρών», πρόσθεσαν.

Η Ντόχα πρωτοστατεί για μήνες στις διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη του Καΐρου και της Ουάσιγκτον, με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται στο Ισραήλ.

Σκοπός είναι να γίνει πραγματικότητα η προοπτική τερματισμού των εχθροπραξιών, βάσει συμφωνίας κατά στάδια, αρχίζοντας με την κατάπαυση του πυρός.

Οι συνομιλίες διεξάγονται με βάση το πλαίσιο που παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στα τέλη του Μαΐου· επρόκειτο, κατ’ αυτόν, για ισραηλινή πρόταση. Η συμφωνία-πλαίσιο για την οποία έκαναν λόγο οι χώρες που μεσολαβούν «βασίζεται στις αρχές» που είχε διατυπώσει ο Μπάιντεν, σύμφωνα με τη κοινή ανακοίνωσή τους. «Είναι καιρός να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και των φυλακισμένων», κατά το κείμενο.

Η ανακοίνωση των τριών χωρών καταγράφεται αφού ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς ο Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος κατηγορείται από τις ισραηλινές αρχές πως ήταν ανάμεσα στους εγκεφάλους της εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή, μετά τον θάνατο του προκατόχου του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη -το Ιράν και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ για την εξουδετέρωσή του κι ορκίστηκαν εκδίκηση- θεωρείται πως έκανε ακόμη πιο δύσκολες τις έμμεσες διαπραγματεύσεις.