Μπορεί ένα δίπολο από το παρελθόν να κρίνει τις επόμενες εκλογές;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελευταία του συνέντευξη πριν την θερινή ανάπαυλα, είχε χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν κακό πρωθυπουργό και κακό αρχηγό της αντιπολίτευσης.

«Ο κ. Τσίπρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης πριν το 2015, εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Ήταν ένας κακός πρωθυπουργός που προκάλεσε ένα τρίτο μνημόνιο, αχρείαστο παντελώς, και οδήγησε τη χώρα στον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Και πιστεύω ότι ήταν και ένας κακός αρχηγός της αντιπολίτευσης από το 2019 και μετά, διότι αν ήταν καλύτερος προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πήγαινε από το 32% στο 17%» είχε πει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και την ώρα, που η σχετική φημολογία κυριαρχούσε στο πολιτικό και παραπολιτικό σκηνικό.

Το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται όλο το τελευταίο διάστημα τα σενάρια, που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέφει ως αρχηγός κόμματος, επιχειρώντας να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο μία τέτοια κίνηση θα επηρέαζε τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Στο κυβερνητικό επιτελείο σημειώνουν την «σιωπή» του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή, από την στιγμή της παραίτησής του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έως σήμερα, επισημαίνοντας την επιλογή του οι παρεμβάσεις του να γίνονται από βήμα, που δεν συναντά αντίλογο.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για προσπάθεια από κάποιους να «ξεπλύνουν», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κ. Τσίπρα και κυρίως, τα πεπραγμένα του κατά την διακυβέρνηση της χώρας από το 2015 έως το 2019.

Στην «ανάγνωση» τους εκτιμούν ότι η επαναφορά Τσίπρα στην ηγεσία ενός νέου κομματικού σχηματισμού θα αποτελέσει μοχλό πίεσης όχι για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας.

Αντιθέτως, υπογραμμίζουν, για τη Νέα Δημοκρατία, η πραγματοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου, μπορεί να μετατραπεί σε ένα ακόμη «ατού» στα χαρτιά της κυβέρνησης.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, κυβερνητικά στελέχη έσπευδαν, με κάθε αφορμή, να υπενθυμίσουν «τα έργα και τις ημέρες» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από τις πολιτικές και τις επιδόσεις τους στην οικονομία, έως την επιλογή Τσίπρα να συνεργαστεί με τον Πάνο Καμμένο.

Η αναβίωση του δίπολου ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι μόνο δεν πλήττει την κυβέρνηση, αντιθέτως, θα αναδείξει, λένε, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση το κυβερνητικό έργο, που έχει επιτευχθεί τις δύο τετραετίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε κάθε επίπεδο: από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης, οδηγώντας σε μείωση της ανεργίας, των φόρων και αύξηση των εισοδημάτων, έως τις μεταρρυθμίσεις, που συντελέστηκαν στη χώρα, αλλάζοντας το πρόσωπο του κράτους, σε ένα μεγάλο βαθμό.

Στο κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν, όμως, και σε ένα άλλο κριτήριο, αυτό των προσώπων. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας έχουν αναλάβει και οι δύο την διακυβέρνηση της χώρας, έχουν και οι δύο να επιδείξουν την υλοποίηση ή μη των δεσμεύσεών τους, έχουν και οι δύο παράξει συγκεκριμένα, απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα με την πολιτική τους, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη και καταλήγουν υπενθυμίζοντας ότι έχουν πολλάκις “αναμετρηθεί” και στις κάλπες στο παρελθόν, όπου οι πολίτες συνέκριναν και επέλεξαν.

Η επιστροφή του, επισημαίνουν, θα υπενθυμίσει ακριβώς αυτά τα δεδομένα.

Το βασικό ερώτημα είναι πως η επανεμφάνιση Τσίπρα θα επιδράσει στους χώρους του ΠΑΣΟΚ -όπου είναι σαφές ότι έχει στραφεί συγκεκριμένο εκλογικό σώμα, που ανήκε εκεί στο παρελθόν και είχε ακολουθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο των μνημονίων- αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένη την πολυδιάσπαση του κόμματος και την συμπίεση των ποσοστών του, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Για το ΠΑΣΟΚ γεννάται ένα ακόμη ερώτημα, τι θα πράξουν οι ψηφοφόροι του, που στο παρελθόν στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και έχουν στραφεί τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, αν μέχρι τις εκλογές συνεχίσουν να διαβλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική ανάκαμψης και κυβερνησιμότητας για το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται σε δύο εβδομάδες από τώρα στην Θεσσαλονίκη, όπου παραμονή της ομιλίας και των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε συνέδριο του Economist. Ορισμένοι εκτιμούν ότι από εκεί ο πρώην πρωθυπουργός ενδεχομένως να ρίξει «φως» στα σενάρια περί επιστροφής του, που το αποκαλούμενο rebranding που επιχειρεί το τελευταίο διάστημα, έχουν ενισχύσει.