Είναι φούσκα η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η έκθεση του MIT και οι δηλώσεις του Σαμ Άλτμαν για την ΑΙ έφεραν τις τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο πιέσεων, καθώς η αμφισβήτηση της πραγματικής αξίας των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη προκάλεσε κύμα ανησυχίας στις αγορές και οδήγησε σε διόρθωση ορισμένους από τους μεγαλύτερους «πρωταγωνιστές» του κλάδου.

Η Palantir, η Arm, η ΑΜD, η Broadcom, η SK Hynix, είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που εμφάνισαν ισχυρές πιέσεις, ενώ αν και μικρότερες, απώλειες σημείωσαν και τα βαριά ονόματα του κλάδου όπως οι Νvidia, Μicrosoft, Taiwan Semiconductor κ.α.

Η νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης - MIT- έβαλε το λιθαράκι της για την αναζωοπύρωση των προβληματισμών όσον αφορά το πόσο απαιτητικές έχουν γίνει πλέον οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών «κολοσσών».

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση παρουσίασε ένα ιδιαίτερα επιφυλακτικό πλαίσιο για τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη, GenAI. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι το 95% των οργανισμών δεν αποκομίζει καμία ουσιαστική απόδοση από τις σχετικές επενδύσεις, παρά την εκρηκτική άνοδο που έχει σημειώσει η κεφαλαιοποίηση των αμερικανικών μετοχών τους τελευταίους μήνες.

Πρόκειται για μια διαπίστωση τουλάχιστον τρομακτική με τα στοιχεία να υποδεικνύουν πως μόλις το 5% των πιλοτικών προγραμμάτων ενσωμάτωσης ΑΙ έχει πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Πλήγμα για την επενδυτική διάθεση ήταν και οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Σαμ Άλτμαν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για μια «φούσκα» γύρω από την τεχνολογία και χαρακτήρισε τους επενδυτές «υπερβολικά ενθουσιασμένους».

Γίνεται κατανοητό ότι μια τέτοια δήλωση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI έχει ειδική βαρύτητα, πόσο μάλλον όταν ο Άλτμαν προειδοποίησε για «επώδυνες απώλειες και περιόδους παράλογης έξαρσης».

Δεν θα διαφωνήσουμε ότι πολλές μετοχές του τεχνολογικού τομέα έχουν προεξοφλήσει εξαιρετικά ευοίωνα σενάρια για τα αμέσως επόμενα τρίμηνα.

Ούτε θα διαφωνήσουμε ότι προς το παρόν, το αποτύπωμα της χρήσης των συστημάτων ΑΙ είναι σχετικά δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος των επενδύσεων που έχουν γίνει.

Τουτέστιν συμφωνούμε ότι μια διόρθωση στον τομέα θα ήταν απόλυτα λογική. Ως εκ τούτου μια μερική τουλάχιστον κατοχύρωση κερδών από τη στιγμή που οι αποτιμήσεις για άλλη μια φορά κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά θεωρείται επιβεβλημένη, ειδικά στο βραχυπρόθεσμο τμήμα των χαρτοφυλακίων, πόσο μάλλον αν η στάθμιση της ρευστότητας είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Άλλωστε πολλοί traders και hedge funds προβαίνουν σε προληπτικές κινήσεις λίγο πριν το συνέδριο της Fed την Παρασκευή στο Jackson Hole.

Πού θα εστιάσει στην ομιλία του ο Τζέρομ Πάουελ; Στην τελευταία έκθεση για την απασχόληση που έδειξε πτώση στις προσλήψεις, κάτι που ενισχύει το σενάριο χαμηλότερων επιτοκίων, ή στην ισχυρή άνοδο των τιμών χονδρικής που πυροδότησε νέους φόβους για πληθωρισμό λόγω δασμών;

Όπως και να έχει και ανεξαρτήτως των σημάτων περί της επιτοκιακής πολιτικής που θα δώσει την Παρασκευή ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, το 2025 θα παραμείνει μια χρονιά προβληματισμού όσον αφορά το διακύβευμα της χειροπιαστής προόδου που έχουν προσφέρει τα συστήματα ΑΙ στην παραγωγικότητα των εταιρειών που έχουν επενδύσει σε αυτά.

Οι χλιαρές αντιδράσεις γύρω από το GPT-5 της ΟpenAI – υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί βήμα προς τη λεγόμενη Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη- και τα προβλήματα που ανάγκασαν την εταιρεία να επαναφέρει το GPT-4 είναι ενδεικτικές των παραπάνω προβληματισμών.

Επίσης, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο αγαπημένος της στήλης συντάκτης στην Washington Post, Dave Lee, δεν θα πρέπει οι επενδυτές να αγνοήσουν την πτώση κατά 30% της CoreWeave την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στις προβλέψεις της ανέφερε ότι τα έσοδα αναμένεται να υστερήσουν σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Τέτοιες προειδοποιήσεις θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις ακούσουμε και από άλλες εταιρείες, καθώς σε έρευνα της ΜcKinsey, 8 στις 10 εταιρείες που εφαρμόζουν GenAI, δήλωσαν ότι δεν υπήρξε σημαντικός αντίκτυπος στα οικονομικά αποτελέσματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, κατανοεί κανείς καλύτερα και την πρόσφατη δήλωση του Άλτμαν στο CNBC: «Είναι ωραίο να μην είσαι εισηγμένος στο χρηματιστήριο».

Αλήθεια, πώς θα είχε αντιδράσει η μετοχή της ΟpenAI αν ήταν εισηγμένη εταιρεία μετά το λανσάρισμα του GPT-5;

Για όσους όμως είναι εισηγμένοι, σαφώς οι επόμενοι μήνες δεν θα στερούνται σημαντικών αναταράξεων, ειδικά για τις εταιρείες ανάπτυξης που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να «κλειδώσουν» έναν βιώσιμο κύκλο εργασιών και περιθώρια κερδοφορίας.

H μακροπρόθεσμη εικόνα

Για τους μακροπρόθεσμους όμως που παραδοσιακά διατηρούν και μια οπισθοφυλακή ρευστότητας στα χαρτοφυλάκια τους, για το μέγεθος, τη διάχυση και τη διάρκεια της διόρθωσης του τομέα η αλήθεια είναι μία:Ουδείς μπορεί να γνωρίζει.

Βλέπετε, οι αγορές είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί, ενώ την ίδια στιγμή όπως επισήμανε και ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τα κλασικά μοντέλα χρηματιστηριακής μεθοδολογίας δεν αντέχουν την αποτίμηση της ΑΙ και την ίδια στιγμή οι επενδύσεις που θα χρειαστούν επιπλέον είναι θηριώδεις.(σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Παρά τις αμφιβολίες για τη συνεισφορά των συστημάτων ΑΙ στην παραγωγικότητα τη δεδομένη στιγμή, είναι ευρεία η παραδοχή –συμπεριλαμβανομένου και του Άλτμαν- ότι στο μέλλον η συνολική αξία για την κοινωνία θα είναι τεράστια ακριβώς γιατί τεράστια θα είναι η συμβολή στον τομέα της παραγωγικότητας.

Τα σημερινά πολυτροπικά μοντέλα βάσης, όπως το GPT-4 και 5, πλησιάζουν τις δυνατότητες της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης -AGI- με τις ευρείες εφαρμογές τους, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε αυτό που θεωρούμε «αληθινή» AGI.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα παράγουμε νοήμονα ρομπότ ή υπολογιστές όπως έχουμε δει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά ότι θα βελτιώνουμε τα τρέχοντα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να λειτουργούν πιο έξυπνα και αυτόνομα σε καθημερινές εργασίες.

Αυτό σημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ακόμη πιο διαισθητική και αποτελεσματική στο να μας βοηθά στην εργασία και στο σπίτι και ικανή να κατανοεί και να εκτελεί εργασίες με τρόπους που ίσως δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ.

Το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και ποιες εταιρείες θα ηγηθούν κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς, είναι το επενδυτικό στοίχημα όσων αναλαμβάνουν το στοίχημα ενός κλάδου εξαιρετικά υψηλών αποτιμήσεων αλλά και ανάπτυξης.

Το γεγονός πάντως ότι η αρνητική επίδραση από το λανσάρισμα του GPT-5 δεν επεκτάθηκε στον ίδιο βαθμό στις υπόλοιπες μετοχές του κλάδου που συνδέονται στενά με την τύχη της ΟpenAI, όπως για παράδειγμα η Νvidia και η Μicrosoft, είναι μια ένδειξη ότι η επενδυτική κοινότητα έχει καλή ανοχή σε τυχόν αστοχίες κάθε νέου προϊόντος και συνυπολογίζει την όλη εικόνα κάθε εταιρείας.

Για παράδειγμα, όσον αφορά το GPT-5 πολλοί εστίασαν στο ότι παρά τα όποια προβλήματα

οι δυνατότητες έχουν βελτιωθεί αρκετά ώστε οι ψηφιακοί βοηθοί ΑΙ να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της εξέλιξης τους, γεγονός που θα σημάνει την έναρξη της απόδοσης πολλών επενδύσεων στον τομέα.

Οι ψηφιακοί βοηθοί είναι το νέο στοίχημα στην τρέχουσα φάση των εξελίξεων και θα κρίνει πολλά για τις πρακτικές εφαρμογές της ΑΙ. Αυτές με τη σειρά τους θα κρίνουν την απόδοση των επενδύσεων στον κλάδο. Οι εταιρείες λοιπόν που θα κόψουν πρώτες το νήμα αυτών των πρακτικών εφαρμογών είναι το νέο ζητούμενο για τους επενδυτές.

Στην αναζήτηση αυτή καλό θα είναι να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι οι απαιτήσεις για επενδύσεις στον τομέα παραμένουν γιγάντιες και το κόστος για ενέργεια τεράστιο, οπότε κάποιες εταιρείες δεν θα προλάβουν να τερματίσουν. Προσοχή λοιπόν στην ποιότητα και ανθεκτικότητα των ισολογισμών.

Πόσο κοντά είμαστε στον τελικό προορισμό;

Η διάμεσος των εκτιμήσεων συγκλίνει ότι μέχρι το 2034, είναι πολύ πιθανό η σύντηξη της κβαντικής υπολογιστικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης να έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή υπερυπολογιστών και επιστημονικών ανακαλύψεων.

Η κβαντική υπολογιστική έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει σημαντικά ορισμένους από τους υπολογισμούς που χρησιμοποιούνται σε αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης. Για παράδειγμα, λύνει γρήγορα προβλήματα βελτιστοποίησης που θα χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο χρησιμοποιώντας κλασικούς υπολογιστές.

Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στην ανακάλυψη φαρμάκων και στις επιστήμες υλικών, καθώς και στην αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού διαδρομών. (σ.σ: εταιρείες παράδοσης όπως η DHL αποτελούν ένα χαρακτηριστικό case study).

Εντός 10 ετών, η προσβασιμότητα στην τεχνολογία κβαντικών υπολογιστών αναμένεται να έχει αυξηθεί δραματικά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να έχουν γίνει πολύ περισσότερες ανακαλύψεις και βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα.

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τεχνολογία νευρωνικών διεπαφών, είναι άλλος ένας τομέας που θα μπορούσε, θεωρητικά, να ενισχύσει τις γνωστικές μας ικανότητες, κάνοντάς μας καλύτερους στη μάθηση, την ανάκληση πληροφοριών, ακόμη και στη λήψη αποφάσεων. Ίσως πρόκειται για τον τελικό και πιο ενδιαφέρον προορισμό των πρακτικών εφαρμογών της ΑΙ.

Για παράδειγμα η πρόοδος στην προσθετική με επαυξημένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να μας προσφέρουν μηχανικά άκρα ή εξωσκελετούς, καθιστώντας μας πολύ πιο δυνατούς και σωματικά ικανούς από ό,τι είμαστε σήμερα. Οι κάμερες και τα οπτικά εμφυτεύματα θα μπορούσαν να βελτιώσουν την όρασή μας και να κάνουν την επιδείνωση της όρασης κατά τα γηρατειά παρελθόν. Αρκεί βέβαια να διασφαλιστεί ότι όλες αυτές οι πρακτικές εφαρμογές δεν θα είναι προσβάσιμες μόνο από τις ελίτ...

