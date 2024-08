Μήνυμα ισχύος των ΗΠΑ σε Ιράν: Έστειλαν μαχητικά F-22 Raptor στη Μ. Ανατολή

Ένα ακόμα σαφές μήνυμα της αποφασιστικότητά τους να μην επιτρέψουν τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή έστειλαν οι ΗΠΑ ανακοινώνοντας την αποστολή των μαχητικών πέμπτης γενιάς (Stealth) στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command), της οποίας περιοχή ευθύνης είναι η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική και μέρος της Νότιας Ασίας, γνωστοποίησε ότι από σήμερα Πέμπτη 8 Αυγούστου στη Μέση Ανατολή σταθμεύουν τα πανίσχυρα μαχητικά της F-22 Raptor.

«Τα F-22 Raptors της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 8 Αυγούστου ως μέρος των αλλαγών των δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή και για την αντιμετώπιση απειλών από το Ιράν και ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν» αναφέρεται χαρακτηριστικά από την US Central Command.

