Οι ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ: Έστειλαν μαχητικά F-22 Raptor - Θετικός για διαπραγματεύσεις ο Νετανιάχου

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Ισραήλ ώστε να αντιμετωπίσει επίθεση της Χεζμπολάχ και του Ιράν μετά το θάνατο του Φουάντ Σουκρ, την 30ή Ιουλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και, την επομένη, την εξουδετέρωση του αρχηγού των τρομοκρατών της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στη Βηρυτό.

Στο πλευρό του Ισραήλ τάσσονται οι ΗΠΑ, όπου χθες έκαναν απόλυτα σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας παράλληλα την αποστολή των μαχητικών πέμπτης γενιάς (Stealth) στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command), της οποίας περιοχή ευθύνης είναι η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική και μέρος της Νότιας Ασίας, γνωστοποίησε ότι από την Πέμπτη 8 Αυγούστου στη Μέση Ανατολή σταθμεύουν τα πανίσχυρα μαχητικά της F-22 Raptor.

«Τα F-22 Raptors της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 8 Αυγούστου ως μέρος των αλλαγών των δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή και για την αντιμετώπιση απειλών από το Ιράν και ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν» αναφέρεται χαρακτηριστικά από την US Central Command.

Στο «μήνυμά» τους οι ΗΠΑ κάνουν λόγο και για τους συνεργάτες των Ιρανών, όπως τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι, απευθύνοντας ξεκάθαρη προειδοποίηση για την εμβέλεια και την επιχειρησιακή δυνατότητά των μαχητικών, ενόψει της αναμενόμενης επίθεσης του Ιράν και των συμμάχων του εναντίον του Ισραήλ.

Να σημειωθεί ότι το F-22 Raptor είναι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς χαμηλής παρατηρησιμότητας (Stealth) με βασική αποστολή την αεροπορική υπεροχή, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες αποστολές όπως βομβαρδισμού και ηλεκτρονικού πολέμου. Να επισημανθεί ότι λόγω της προηγμένης τεχνολογίας τους δεν εξάγεται από τις ΗΠΑ σε καμία χώρα στον κόσμο, χωρίς εξαιρέσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούν το Ισραήλ, όπως έκαναν τον προηγούμενο Απρίλιο.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή την ανάπτυξη επιπλέον πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ήδη, έχουν επίσης στείλει περισσότερα αντιτορπιλικά ικανά να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους στην περιοχή. Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται επίσης στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης μεταφέρει μια μοίρα μαχητικών F/A-18 Super hornet (10-12 αεροσκάφη) από το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt (CVN 73) σε βάση σε χώρα της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με άλλον Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο Διοικητής του CENTCOM, Στρατηγός Michael Erik Kurilla, αποβιβάστηκε χθες στο Ισραήλ για τη δεύτερη επίσκεψή του αυτή την εβδομάδα, ως επίσημος προσκεκλημένος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, LTG Herzi Halevi», ανέφεραν με ανάρτησή τους στο Χ οι IDF.

Επίσης, επεσήμαναν: «Οι διοικητές πραγματοποίησαν αξιολόγηση της κατάστασης για θέματα ασφάλειας και στρατηγικής, καθώς και κοινές προετοιμασίες στην περιοχή ως μέρος της απάντησης σε απειλές στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, ο στρατηγός Kurilla επισκέφθηκε το Υπόγειο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πολεμικής Αεροπορίας και πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης με τον Διοικητή της Ισραηλινής Αεροπορίας, Υποστράτηγο Tomer Bar».

Τέλος, τόνισαν: «Ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει να εμβαθύνει τη σχέση του με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ λόγω δέσμευσης για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και του συντονισμού μεταξύ των δύο στρατιωτικών».

