Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο - Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος Πέτρο

Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ανταρτών στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανήλικους στην Κολομβία από τον Αύγουστο, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές, αποκαλύπτοντας κι άλλα νεαρά θύματα, καθώς ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο επικρίνεται έντονα για τις επιχειρήσεις αυτές, που οδήγησαν στον θάνατο εφήβων στρατολογημένων παρά τη θέλησή τους.

Υπό πίεση των ΗΠΑ, που απαιτούν πιο σθεναρή δράση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο διέταξε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων -- κι οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28 φερόμενους ως αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

Ο συνήγορος του λαού, κολομβιανή ανεξάρτητη αρχή, έκανε λόγο το Σάββατο για επτά παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στρατού στον νομό Γουαβιάρε, στον Αμαζόνιο (νότια), τη 10η Οκτωβρίου.

Η γενική στρατιωτική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα χθες πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για να «επαληθεύσει» αν επίθεση με 19 νεκρούς στη Γουαβιάρε «τηρούσε τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη νόμιμη χρήση» κρατικής βίας «στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης».

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε χθες σε άλλους πέντε ανηλίκους που έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό στον νομό Κακετά (νότια) την 1η Οκτωβρίου κι ακόμη έναν την περασμένη Πέμπτη στην Αράουκα (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

«Όλοι (οι ανήλικοι) ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος Πέτρο μέσω X.

En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado:



1 adolescente rescatado con vida

8 muertos, dentro de ellos medicina legal confirmó que 1 adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Η ιατροδικαστική υπηρεσία ανέφερε κατόπιν πως συνολικά τρεις ανήλικοι σκοτώθηκαν στη Γουαβιάρε την 24η Αυγούστου.

Οι επιχειρήσεις είχαν στόχο το EMC, το λεγόμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, με επικεφαλής το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στη χώρα, το nom de guerre του οποίου είναι Ιβάν Μορδίσκο.

Ένοπλες οργανώσεις που συνεχίζουν να δρουν στη χώρα στρατολογούν ανηλίκους διά της βίας ή με δόλο, για να ενισχύσουν τις τάξεις τους, και δεν διστάζουν να τους στέλνουν στη μάχη, τόνιζε η συνήγορος του λαού Ίρις Μαρίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Οκτώβριο.

Το Σάββατο κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να «λαμβάνουν κάθε δυνατή προφύλαξη για να προστατεύουν τα παιδιά».

Η εξαναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων συγκαταλέγεται στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία που καταγράφονται τις έξι δεκαετίες πολέμου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ανάμεσα στον στρατό, αντάρτες, παραστρατιωτικούς και καρτέλ.

Σύμφωνα με την ειδική δικαιοδοσία για την ειρήνη (JEP), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016 ανάμεσα στο κράτος και τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), έκτοτε απαγάγεται κατά μέσον όρο ένας ανήλικος κάθε δυο μέρες.

Ενώ δεν απομένει παρά χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους ως την ολοκλήρωση της θητείας της, η κυβέρνηση του προέδρου Πέτρο βρίσκεται αντιμέτωπη με την αποτυχία του εγχειρήματος να αποκατασταθεί η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με διάφορες ένοπλες οργανώσεις και τη χειρότερη κρίση ασφαλείας της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα.