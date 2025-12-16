Κοινή δήλωση Γαλλίας, Ελλάδας, Δανίας, Σλοβενίας και Ην. Βασιλείου για τη Δυτ. Όχθη και σεβασμό κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Με κοινή τους δήλωση, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο (Ε5) «χαιρετίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες για να τερματιστεί η αιματοχυσία στη Γάζα, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων και να γυρίσει η σελίδα σε δύο τραγικά χρόνια σύγκρουσης».

Επιπλέον, «χαιρετίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός και να παρουσιάσουν ένα Σχέδιο 20 Σημείων για το μέλλον της Γάζας», καλώντας όλες τις πλευρές «να εφαρμόσουν πλήρως το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Τονίζουν ότι η εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει «σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός», τη «γρήγορη, μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας» και τη διασφάλιση ότι «τα λείψανα του τελευταίου νεκρού ομήρου, του Ran Gvili, θα εντοπιστούν και θα παραδοθούν άμεσα». Παράλληλα, «καλούν τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να αποκηρύξει τη βία, σύμφωνα με το Σχέδιο των 20 Σημείων».

Οι πέντε χώρες επαναλαμβάνουν τη «σταθερή προσήλωσή τους στη λύση των δύο κρατών» και υπογραμμίζουν τη σημασία «της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Σε ευθυγράμμιση με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, «υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια διαδικασία με σαφές χρονοδιάγραμμα, με στόχο την επίτευξη και εφαρμογή μιας δίκαιης και συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης».

Προειδοποιούν ότι, ενώ η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη Γάζα, «δεν πρέπει να ξεχνούμε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για τη διατήρηση και τον σεβασμό του status quo στους Αγίους Τόπους της Ιερουσαλήμ» τονίζουν.

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι με την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και ολόκληρη την περιοχή» αναφέρουν κλείνοντας τη δήλωση τους οι Ε5 και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους «για μια δίκαιη και συνολική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος στη βάση της λύσης των δύο κρατών».