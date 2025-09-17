Κιργιστάν: Δικαστήριο έστειλε στη φυλακή δύο δημοσιογράφους για υπονόμευση της δημόσιας τάξης

Δικαστήριο στο Κιργιστάν καταδίκασε σήμερα σε πενταετή φυλάκιση δύο πρώην συντάκτες του ανεξάρτητου μέσου Kloop, τον Ζουμάρτ Ντουιλάτοφ και Αλεξάντερ Αλεξάντροφ, με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και υπονόμευσης της δημόσιας τάξης.

Ο δικηγόρος των δημοσιογράφων δήλωσε ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες και ότι καταδικάστηκαν άδικα. Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, λογιστές στην Kloop, καταδικάστηκαν σε ποινές με αναστολή.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας έκαναν έφοδο στα σπίτια αρκετών νυν και πρώην υπαλλήλων της Kloop στις αρχές του 2025, συλλαμβάνοντας τους Ντουιλάτοφ και Αλεξάντροφ ενώ τους κατάσχεσαν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διέθεταν. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει τη δίκη ως πολιτικά υποκινούμενη και μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για τη φίμωση ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Το Kloop, που ιδρύθηκε το 2007, είναι γνωστό για την ερευνητική του δημοσιογραφία σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενες πιέσεις τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών των αρχών να κλείσουν το μέσο και να περιορίσουν τις δραστηριότητές του. Τα εναπομείναντα στελέχη του εργάζονται από το εξωτερικό και ο ιστότοπός του έχει μπλοκαριστεί στο Κιργιστάν.

Το Κιργιστάν, που κάποτε θεωρούταν ένα από τα πιο ζωντανά τοπία των μέσων ενημέρωσης στην Κεντρική Ασία, έχει βιώσει αυξανόμενους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου από τότε που ο πρόεδρος Σαντίρ Τζαπάροφ ανέλαβε την εξουσία με μια επανάσταση το 2020, με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες νομικές και πολιτικές προκλήσεις.