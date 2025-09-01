Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης προειδοποίησε σήμερα, Δευτέρα, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία «επανερμηνεία» του ψηφίσματος του ΟΗΕ που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, οι χώρες μέλη του ΟΣΣ δηλώνουν στο κοινό ανακοινωθέν τους ότι «κάθε απόπειρα κακής ερμηνείας ή αυθαίρετης επανερμηνείας αυτού του ψηφίσματος θα έπληττε την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε εξάλλου ότι η χώρα του, η Κίνα και η Ρωσία υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη στην οποία καταγγέλλουν ως «νομικά αβάσιμη και πολιτικά καταστροφική» την προσπάθεια των Ευρωπαίων να επαναφέρουν τις κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, επικαλούμενες έναν όρο που περιλαμβανόταν στη διεθνή συμφωνία του 2015 (τον μηχανισμό snapback) έχουν δώσει στο Ιράν διορία 30 ημερών προκειμένου να βρεθεί μια διπλωματική λύση στο ζήτημα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλουν και πάλι τις κυρώσεις που είχε εγκρίνει ο ΟΗΕ.

Παράλληλα, στο περιθώριο της συνόδου του ΟΣΣ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν και δήλωσε ότι πιστεύει πως θα ήταν χρήσιμο για την Τεχεράνη να συνεχίσει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν στο θέμα αυτό.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Συνάντηση των προέδρων Πούτιν - Πεζεσκιάν

Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην Κίνα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκινούν διμερή συνάντηση», ανέφερε το Κρεμλίνο στο Telegram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν χειραψία.

Η ρωσική προεδρία είχε τονίσει προηγουμένως ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι, το Ιράν θεωρείται ύποπτο από τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αντιμετωπίζει απειλές από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για επαναφορά κυρώσεων που είχαν ανασταλεί πριν από δέκα χρόνια.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται την επιθυμία της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να αναπτύξει ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Ρωσία, σύμμαχος του Ιράν, στηρίζει την Τεχεράνη σε αυτό το θέμα. Την Παρασκευή, κάλεσε τη Δύση να «επανέλθει στα λογικά της και να επανεξετάσει τις λανθασμένες αποφάσεις της», προειδοποιώντας για τις «ανεπανόρθωτες συνέπειες» της πολιτικής της.

Οι δύο χώρες έχουν έρθει πιο κοντά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Τον Ιανουάριο, Μόσχα και Τεχεράνη υπέγραψαν μια συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με στόχο την ενίσχυση των δεσμών τους, ιδίως των στρατιωτικών τους δεσμών.

Το Ιράν έχει κατηγορηθεί από το Κίεβο και τη Δύση ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία για την επίθεσή της στην Ουκρανία.

Καμία αναφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας με ανακοίνωση του που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του, επέκρινε σήμερα την κοινή διακήρυξη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, επειδή παρέλειψε να αναφερθεί στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος επιθετικός πόλεμος στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει αντικατοπτριστεί σ’ ένα τόσο σημαντικό και θεμελιώδες έγγραφο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα σε ρόλο παγκόσμιου ηγέτη – Οι «αιχμές» του Σι προς τις ΗΠΑ

Παράλληλα, με αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε να παρουσιάσει την Κίνα ως νέο ηγετικό πόλο στη διεθνή διακυβέρνηση, σε μια περίοδο που η πολιτική «America First» του Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει τις ισορροπίες.

«Οι κανόνες του ''σπιτιού'' μερικών χωρών δεν πρέπει να επιβάλλονται σε άλλες», δήλωσε ο Σι σε περισσότερους από 20 ηγέτες που συγκεντρώθηκαν σε μια διήμερη σύνοδο, οργανωμένη για να αναδείξει την παγκόσμια ηγεσία της Κίνας και τη στενή, μακροχρόνια συνεργασία της με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το CNN, η σύνοδος της Οργάνωσης Συνεργασίας Σαγκάης (SCO), που υποστηρίζεται από Πεκίνο και Μόσχα, στην παραθαλάσσια πόλη Τιεντζίν, αποτελεί τη μεγαλύτερη διπλωματική εκδήλωση της Κίνας φέτος, προσελκύοντας ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Νάρετζντρα Μόντι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη σύνοδο, ο Σι δεσμεύτηκε για 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) σε επιχορηγήσεις προς κράτη μέλη της SCO φέτος, καθώς και για επιπλέον 10 δισεκατομμύρια γιουάν (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε δάνεια προς ένα τραπεζικό κονσόρτσιουμ της SCO τα επόμενα τρία χρόνια.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να γκρεμίζουμε τείχη, όχι να τα χτίζουμε, να επιδιώκουμε την ενσωμάτωση, όχι τον αποσυνδετισμό», πρόσθεσε.

Το όραμα του Σι έρχεται σε αντίθεση με όσα θεωρεί η Κίνα ως θεμέλια της παγκόσμιας τάξης υπό ηγεμονία των ΗΠΑ, αντιτίθεται σε συμμαχίες όπως το NATO – οι οποίες, κατά την άποψή του, υπάρχουν για να επιβάλλουν το σύστημα κανόνων της Δύσης.

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Σι δεσμεύτηκε να αντιταχθεί στον «ηγεμονισμό», τη «σκέψη Ψυχρού Πολέμου» και τις «πρακτικές εκφοβισμού» – φράσεις που χρησιμοποιεί συχνά το Πεκίνο για να επικρίνει την Ουάσινγκτον.

Καθώς ο Τραμπ ανησυχεί τα κράτη με τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, τις αποσύρσεις από διεθνείς οργανισμούς, τις περικοπές στην ξένη βοήθεια και τις απειλές μέσω κοινωνικών δικτύων, το Πεκίνο βλέπει τις ΗΠΑ να υπονομεύουν τη διεθνή τάξη.

Αντίστοιχα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η SCO θέτει τα θεμέλια για ένα «νέο σύστημα» ασφάλειας στην Ευρασία, παρουσιάζοντάς το ως εναλλακτική σε συμμαχίες υπό τη Δύση, κατά των οποίων έχει καταφερθεί επανειλημμένα.