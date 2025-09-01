Με αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε να παρουσιάσει την Κίνα ως νέο ηγετικό πόλο στη διεθνή διακυβέρνηση, σε μια περίοδο που η πολιτική «America First» του Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει τις ισορροπίες.

«Οι κανόνες του ''σπιτιού'' μερικών χωρών δεν πρέπει να επιβάλλονται σε άλλες», δήλωσε ο Σι σε περισσότερους από 20 ηγέτες που συγκεντρώθηκαν σε μια διήμερη σύνοδο, οργανωμένη για να αναδείξει την παγκόσμια ηγεσία της Κίνας και τη στενή, μακροχρόνια συνεργασία της με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το CNN, η σύνοδος της Οργάνωσης Συνεργασίας Σαγκάης (SCO), που υποστηρίζεται από Πεκίνο και Μόσχα, στην παραθαλάσσια πόλη Τιεντζίν, αποτελεί τη μεγαλύτερη διπλωματική εκδήλωση της Κίνας φέτος, προσελκύοντας ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Νάρετζντρα Μόντι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη σύνοδο, ο Σι δεσμεύτηκε για 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) σε επιχορηγήσεις προς κράτη μέλη της SCO φέτος, καθώς και για επιπλέον 10 δισεκατομμύρια γιουάν (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε δάνεια προς ένα τραπεζικό κονσόρτσιουμ της SCO τα επόμενα τρία χρόνια.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να γκρεμίζουμε τείχη, όχι να τα χτίζουμε, να επιδιώκουμε την ενσωμάτωση, όχι τον αποσυνδετισμό», πρόσθεσε.

Το όραμα του Σι έρχεται σε αντίθεση με όσα θεωρεί η Κίνα ως θεμέλια της παγκόσμιας τάξης υπό ηγεμονία των ΗΠΑ, αντιτίθεται σε συμμαχίες όπως το NATO – οι οποίες, κατά την άποψή του, υπάρχουν για να επιβάλλουν το σύστημα κανόνων της Δύσης.

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Σι δεσμεύτηκε να αντιταχθεί στον «ηγεμονισμό», τη «σκέψη Ψυχρού Πολέμου» και τις «πρακτικές εκφοβισμού» – φράσεις που χρησιμοποιεί συχνά το Πεκίνο για να επικρίνει την Ουάσινγκτον.

Καθώς ο Τραμπ ανησυχεί τα κράτη με τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, τις αποσύρσεις από διεθνείς οργανισμούς, τις περικοπές στην ξένη βοήθεια και τις απειλές μέσω κοινωνικών δικτύων, το Πεκίνο βλέπει τις ΗΠΑ να υπονομεύουν τη διεθνή τάξη.

Αντίστοιχα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η SCO θέτει τα θεμέλια για ένα «νέο σύστημα» ασφάλειας στην Ευρασία, παρουσιάζοντάς το ως εναλλακτική σε συμμαχίες υπό τη Δύση, κατά των οποίων έχει καταφερθεί επανειλημμένα.