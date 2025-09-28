Κίνα: Δόθηκε στη κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο (vid)

Σημαντικό έργο για την Κίνα αποτελεί η γέφυρα Huajiang Grand Canyon Bridge, 2.890 μέτρων, στην επαρχία Γκουιζού και αναμένεται να μειώσει το χρόνο ταξιδιού στη συγκεκριμένη περιοχή από δύο ώρες που ίσχυε μέχρι σήμερα, στα δύο λεπτά.

Πρόκειται για την ψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο, ενώ η κατασκευή της, που έγινε πάνω από ένα φαράγγι, διήρκησε τρία χρόνια και ο στόχος της γέφυρας είναι να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από 2 ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan στο ορεινό έδαφος της Γκουιζού, είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Η γέφυρα αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και είναι ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο. Η επαρχία έχει επίσης σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.