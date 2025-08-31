Κίεβο: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δήλωσαν σήμερα ότι παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί επιτυχούς θερινής επίθεσης, οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να πάρουν πλήρως τον έλεγχο ούτε μίας μεγάλης ουκρανικής πόλης και «υπερβάλλουν κατά πολύ» στους αριθμούς που αφορούν εδάφη που κατελήφθησαν.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ δήλωσε το Σάββατο πως από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει πάρει τον έλεγχο 149 χωριών.

«Παρά τους ισχυρισμούς του Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης», ανέφερε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι αριθμοί που παρουσίασαν οι κατοχικές δυνάμεις σχετικά με τα εδάφη και τους οικισμούς που κατελήφθησαν είναι πολύ υπερβολικοί», ανέφερε.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει μια σφοδρή επίθεση σε μεγάλο μέρος της ανατολής, προσπαθώντας να κερδίσει περισσότερο έδαφος στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και 3,5 χρόνια στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, την Πέμπτη σκότωσαν τουλάχιστον 23 άτομα και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι θα προωθούσε τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους. Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεκάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές τους τελευταίους μήνες, και χιλιάδες από την αρχή του πολέμου.

Ο Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε 76 στοχευμένες επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι, με έμφαση στην καταστροφή εγκαταστάσεων όπου παράγονται συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και drones.

Ο Γκεράσιμοφ είπε ότι η Μόσχα ελέγχει πλέον το 99,7% της ανατολικής περιοχής Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, το 79% της ανατολικής περιοχής Ντόνετσκ, το 74% της περιοχής Ζαπορίζια και το 76% της περιοχής Χερσόν.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν αυτό το μήνα να πιέζουν την νοτιοανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με χάρτες ανοιχτής πηγής. Ο Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι επτά χωριά της περιοχής βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Ωστόσο, το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.