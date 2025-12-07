Κέλογκ για Ουκρανία: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης - Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

Ο απερχόμενος απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «πολύ κοντά» και ότι πλέον εξαρτάται από την επίλυση δύο βασικών εκκρεμοτήτων: το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας και του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια συγκρούσεων μεταξύ φιλορωσικών αυτονομιστών και ουκρανικών δυνάμεων στο Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, είπε στο Φόρουμ Εθνικής Άμυνας Ρέιγκαν ότι οι προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης βρίσκονται «στα τελευταία 10 μέτρα», τα οποία — όπως σημείωσε — είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα, είπε ο Κέλογκ, αφορούν το εδαφικό - κυρίως το μέλλον του Ντονμπάς - καθώς και το μέλλον του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν λύσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα προχωρήσουν αρκετά καλά», δήλωσε ο Κέλογκ το Σάββατο στη Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρέιγκαν στο Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνια. «Είμαστε σχεδόν εκεί».

«Είμαστε πραγματικά, πραγματικά κοντά», είπε ο Κέλογκ.

Ο Κέλογκ, εν αποστρατεία στρατηγός που υπηρέτησε στο Βιετνάμ, στον Παναμά και στο Ιράκ, είπε ότι η κλίμακα των θανάτων και των τραυματισμών που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για μια περιφερειακή σύγκρουση.

Ο Κέλογκ είπε ότι μαζί, Ρωσία και Ουκρανία έχουν υποστεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα — νεκρούς και τραυματίες — από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειές τους.

Η Μόσχα λέει ότι οι δυτικές και ουκρανικές εκτιμήσεις διογκώνουν τις ρωσικές απώλειες. Το Κίεβο λέει ότι η Μόσχα διογκώνει τις εκτιμήσεις των ουκρανικών απωλειών.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρης της Λουχάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% των Χερσώνας και Ζαπορίζια, καθώς και μικρά τμήματα των περιοχών Χαρκόβου, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ.

Ένα διαρρεύσαν σύνολο 28 προσχεδίων αμερικανικών προτάσεων ειρήνης εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα, προκαλώντας ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υποχωρούσαν στις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας για το ΝΑΤΟ, τον ρωσικό έλεγχο στο ένα πέμπτο της Ουκρανίας και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Αυτές οι προτάσεις, οι οποίες τώρα — σύμφωνα με το Κρεμλίνο — αποτελούνται από 27 σημεία, έχουν χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά μέρη. Τα ακριβή περιεχόμενά τους δεν είναι δημόσια διαθέσιμα.

Σύμφωνα με τις αρχικές αμερικανικές προτάσεις, το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, του οποίου οι αντιδραστήρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση ψυχρής παύσης, θα επαναλειτουργούσε υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, και η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραγόταν θα μοιραζόταν εξίσου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει ο Κούσνερ να κάνει το κύριο μέρος του έργου στη διαμόρφωση μιας πιθανής συμφωνίας.