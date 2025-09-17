Κατζ: Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Γάζα θα καταστραφεί

Στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο X ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ.

Όπως ανέφερε, οι IDF κατέστρεψαν 25 πύργους τρομοκρατών στη Γάζα, ενώ επανέλαβε ότι «εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Γάζα θα καταστραφεί και θα γίνει μνημείο για τις φρικαλεότητες και τους δολοφόνους της Χαμάς».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας:

«Χθες, με την έναρξη των επίγειων ελιγμών και τη μεταβίβαση της ευθύνης διοίκησης στους διοικητές των μεραρχιών επί του εδάφους, καταστράφηκαν 25 πύργοι τρομοκρατών στη Γάζα! Ένας τεράστιος και σημαντικός αριθμός. Προκειμένου να απομακρυνθεί οποιαδήποτε απειλή επιθέσεων από τις δυνάμεις ελιγμών, οι τρομοκράτες αποτράπηκαν και οι τρομοκρατικές υποδομές καταστράφηκαν. Οι κάτοικοι της Γάζας αναγκάστηκαν να μετακινηθούν νότια για την προστασία τους.

Εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Γάζα θα καταστραφεί και θα γίνει μνημείο για τις φρικαλεότητες και τους δολοφόνους της Χαμάς».