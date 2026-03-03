Κατάρριψη F-15 στο Κουβέιτ: Οι ντόπιοι πέρασαν τον Αμερικανό πιλότο για Ιρανό (vid)

Στα social media κυκλοφορεί ένα βίντεο με ένα στιγμιότυπο μεταξύ ενός εκ των Αμερικανών πιλότων από τα f-15 που καταρρίφθηκαν κατά λάθος χτες και ντόπιων του Κουβέιτ που τον πλησίασαν, προφανώς νομίζοντας ότι ήταν Ιρανός.

Στο βίντεο, δύο άνδρες φαίνονται να πλησιάζουν τον πιλότο - ο οποίος μόλις είχε ρίξει αλεξίπτωτο από το καταρριφθέν αεροπλάνο του - ενώ άλλοι ακούγονται να τους φωνάζουν στα αραβικά εκτός κάδρου.

Ένας από τους άνδρες κραδαίνει αυτό που φαίνεται να είναι ένας μεταλλικός σωλήνας πάνω από το κεφάλι του, ενώ ο άλλος φαίνεται να βιντεοσκοπεί.

Ο πιλότος ακούγεται επανειλημμένα να τους προτρέπει να «κάνουν πίσω, πίσω», καθώς γονατίζει αργά στο έδαφος με τις παλάμες του απλωμένες προς τους άνδρες.

«Πίσω, είμαι Αμερικανός», λέει τελικά, σπρώχνοντας τον άνδρα που κραδαίνει τον σωλήνα να απομακρυνθεί αμέσως από αυτόν.

