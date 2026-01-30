«Καμπανάκι» Γκουτέρες: Στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης ο ΟΗΕ

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενημέρωσε τα κράτη-μέλη ότι ο Οργανισμός κινδυνεύει με «επικείμενη οικονομική κατάρρευση», επικαλούμενος μη καταβληθέντα τέλη και έναν δημοσιονομικό κανόνα που υποχρεώνει τον παγκόσμιο οργανισμό να επιστρέψει τα αχρησιμοποίητα χρήματα, σύμφωνα με επιστολή που ήρθε σε γνώση του Reuters την Παρασκευή.

«Η κρίση βαθαίνει, απειλώντας την υλοποίηση των προγραμμάτων και θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική κατάρρευση. Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σε επιστολή προς τους πρεσβευτές με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου.

Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει κρίση ρευστότητας, καθώς ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στον παγκόσμιο οργανισμό – οι Ηνωμένες Πολιτείες – έχει μειώσει δραστικά την εθελοντική χρηματοδότηση προς τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και αρνείται να καταβάλει τις υποχρεωτικές εισφορές στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό για τη διατήρηση της ειρήνης του ΟΗΕ.

Στην επιστολή, ο Γκουτέρες ανέφερε ότι «έχουν πλέον ανακοινωθεί επίσημα οι αποφάσεις για τη μη καταβολή των εισφορών που χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού».

«Είτε όλα τα κράτη μέλη θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους να πληρώσουν πλήρως και εγκαίρως, είτε τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά τους οικονομικούς μας κανόνες για να αποτρέψουν μια επικείμενη οικονομική κατάρρευση», είπε, προειδοποιώντας ότι τα μετρητά ενδέχεται να εξαντληθούν μέχρι τον Ιούλιο.