Κάμαλα Χάρις: Η θέση της για το Ουκρανικό, το Ισραήλ, τις αμβλώσεις και το μεταναστευτικό

Στο επίκεντρο της καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις, η οποία εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, είναι η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το δικαίωμα στην άμβλωση και ευρύτερα τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, καθώς και το ζήτημα του ελέγχου των όπλων.

Προτεραιότητες, που όπως κι η πιθανή επιλογή ενός κεντρώου υποψηφίου αντιπροέδρου θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Χάρις να ξεπεράσει τα εμπόδια των «σημαντικών αντίθετων ανέμων», που πνέουν για τους Δημοκρατικούς σε κρίσιμες πολιτείες, κυρίως στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή του κόμματος, Μπρετ Μπρούεν.

Αμβλώσεις

Η Χάρις έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ της προάσπισης του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, θέμα που έχει μεγάλη απήχηση στους νεότερους ψηφοφόρους και τους πιο φιλελεύθερους Δημοκρατικούς.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικρίνει έντονα την ανατροπή τον Ιούνιο του 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης-ορόσημο του 1973 στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ που αναγνώρισε το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και τη νομιμοποίησε σε όλη τη χώρα.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η Χάρις ξεκίνησε μια περιοδεία στο πλαίσιο του «αγώνα για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα», πιέζοντας για περαιτέρω πρόσβαση στις αμβλώσεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ενώ κινητοποιούσε τους ψηφοφόρους για θέματα αμβλώσεων πριν από τις εκλογές. «Θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα (των γυναικών) να αποφασίζουν αυτές για το σώμα τους, γνωρίζοντας πολύ καλά πως εάν του δινόταν η ευκαιρία, ο (Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία) Τραμπ θα προωθούσε την απαγόρευση της άμβλωσης σε κάθε πολιτεία», είπε χθες η Χάρις στην πρώτη προεκλογική εμφάνισή της.

Κλιματική αλλαγή

Η Χάρις έχει καταστήσει σαφές ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων της περιλαμβάνονται η καθαρή ενέργεια και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Όταν ο Τζο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει ότι η Χάρις θα είναι υποψήφια αντιπρόεδρός του στην κούρσα των εκλογών, είχε υπογραμμίσει τη σκληρή στάση της απέναντι στους πετρελαϊκούς γίγαντες όταν υπηρετούσε σε θέσεις-κλειδιά στην Καλιφόρνια. Ως γενική εισαγγελέας της πολιτείας η Χάρις είχε εξασφαλίσει διακανονισμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου Chevron και BP για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά της ρύπανσης από υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων.

Είναι υπέρμαχος της στρατηγικής της κυβέρνησης Μπάιντεν για επέκταση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κοντράρεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπέρμαχο των ορυκτών καυσίμων που έχει επικρίνει τις υπεράκτιες τεχνολογίες αιολικής και καθαρής ενέργειας.

One year ago, President Biden and I made the largest climate investment in America’s history. pic.twitter.com/IPRgnBUo4y — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 21, 2023

Τον περασμένο χρόνο η Χάρις έκανε το ντεμπούτο της σε διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, ανακοινώνοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ για διοχέτευση τριών δισ. δολαρίων στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα και κάνοντας την πρώτη της σημαντική διεθνή ομιλία επικεντρωμένη στο κλίμα. Ως αντιπρόεδρος, ο Χάρις έχει επίσης συμμετάσχει σε εφαρμογές πολιτικής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος που αντιμετώπιζαν μακροχρόνια ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

Μεταναστευτικό

Νωρίς στη θητεία της ως αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπάιντεν η Χάρις ανέλαβε τα ηνία των προσπαθειών της για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, ενώ ο Μπάιντεν της ανέθεσε να διερευνήσει τη βασική αιτία της μαζικής μετανάστευσης από τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Χάρις ήταν η εξασφάλιση 4,2 δισ. δολαρίων σε επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη στην Κεντρική Αμερική. Η πρωτοβουλία είχε σκοπό να περιορίσει τη ροή μεταναστών από αυτές τις χώρες προς τις ΗΠΑ και η κυβέρνηση είπε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της στην περιοχή.

What happens at the border is directly connected to the work we are doing to address the root causes of migration from Central America. As I made clear during my trip to El Paso today, the President and I are committed to strengthening our immigration system at every level. pic.twitter.com/gYm5ZjzBAI — Vice President Kamala Harris (@VP) June 25, 2021

Έλεγχος της οπλοκατοχής

Η Χάρις έχει μιλήσει πολλάκις ανοικτά για την ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής στις ΗΠΑ και ως αντιπρόεδρος της χώρας ήταν επικεφαλής του Γραφείου του Λευκού Οίκο για την πρόληψη της βίας των όπλων.

Gun violence is the number one cause of death for the children of America.



Elected officials in state legislatures and Congress must have the courage to pass red flag and safe storage laws, make background checks universal, and ban assault weapons. — Vice President Kamala Harris (@VP) April 18, 2024

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

Στο Ισραήλ προσπαθούν να καταλάβουν τι θα σημάνει η υποψηφιότητα της Χάρις για τη χώρα τους, καθώς αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη παγκόσμια απομόνωση λόγω του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή αριστερή εφημερίδα Haaretz σε άρθρο της ανέφερε ότι η Χάρις απέκτησε τη φήμη του «κακού αστυνομικού» στην κυβέρνηση Μπάιντεν αναφορικά με τη στάση της Ουάσιγκτον έναντι του Ισραήλ, λόγω των επικρίσεών της για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο. Τους τελευταίους μήνες η Χάρις προχώρησε ακόμη μακρύτερα κι από τον Μπάιντεν ζητώντας κατάπαυση του πυρός, καταγγέλλοντας την εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα και εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για τον αριθμό των νεκρών αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον περασμένο Μάρτιο η Χάρις δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν κάνει αρκετά για τον περιορισμό της «ανθρωπιστικής καταστροφής» στη διάρκεια της χερσαίας επίθεσής του στη Γάζα, ενώ αργότερα δεν απέκλεισε «συνέπειες» για το Ισραήλ αν εξαπέλυε πλήρους κλίμακας επίθεση στην κατάμεστη με πρόσφυγες Ράφα.

Israel has a right to defend itself. As Israel does so, it matters how.



Too many innocent Palestinians have been killed. As Israel pursues its military objectives in Gaza, we believe Israel must do more to protect innocent civilians. pic.twitter.com/2LRNGESU8N — Vice President Kamala Harris (@VP) December 3, 2023

«Με την αποχώρηση του Μπάιντεν, το Ισραήλ έχασε ίσως τον τελευταίο φιλο-ισραηλινό πρόεδρο», δήλωσε ο Άλον Πίνκας, πρώην γενικός πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη. «Η νέα υποψήφια των Δημοκρατικών θα ανατρέψει τη δυναμική».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Στη φετινή Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, η Χάρις εκφώνησε έναν σκληρό λόγο κατηγορώντας τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία και δεσμεύτηκε για την αταλάντευτη προσήλωση των ΗΠΑ στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που κατοχυρώνει την αρχή της συλλογικής άμυνας - την ιδέα ότι μια επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα

Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες ότι η συνεισφορά της Χάρις στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας «δεν ήταν σημαντική» και αναφέρθηκε στη «μη φιλική ρητορική» προς τη Μόσχα.

The stakes of Ukraine’s fight for freedom and democracy remain high — for the entire world.



We will stand with Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/qtlMkKW6nP — Vice President Kamala Harris (@VP) February 18, 2024

Η Χάρις έχει κατηγορήσει τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον «βάρβαρο και απάνθρωπο» πόλεμο που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας.

Η Κίνα

Η Χάρις έχει εδώ και καιρό υιοθετήσει την άποψη του δικομματικού κυρίαρχου ρεύματος στην Ουάσιγκτον αναφορικά με την ανάγκη να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας, ειδικά στην Ασία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Χάρις πιθανότατα θα διατηρήσει τη στάση του Μπάιντεν να ορθώνει ανάστημα στην Κίνα όταν είναι απαραίτητο, αναζητώντας παράλληλα τομείς συνεργασίας.

Ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ η Χάρις έκανε πολλά ταξίδια με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων στην οικονομικά δυναμική περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός στην Τζακάρτα τον περασμένο Σεπτέμβριο αντικαθιστώντας τον Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Στη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης η Χάρις κατηγόρησε την Κίνα ότι προσπαθεί να εκφοβίσει τους μικρότερους γείτονες με τις εδαφικές διεκδικήσεις της στην αμφισβητούμενη Νότια Σινική Θάλασσα.

We must uphold international rules and norms in the South China Sea in order to protect the lives and livelihoods of the people of Palawan and the Philippines. We will support the economic vitality of these communities and the ecosystems they rely on. pic.twitter.com/ZBFoEVvr7b — Vice President Kamala Harris (@VP) November 22, 2022

Ο Μπάιντεν έστειλε επίσης την Χάρις για να στηρίξει τις συμμαχίες των ΗΠΑ με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, οι οποίες είχαν λόγους να ανησυχούν για τη δέσμευση του Τραμπ στην ασφάλειά τους.

Το Ιράν

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Χάρις θα διατηρήσει σθεναρή στάση και έναντι του ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ, του Ιράν, η πρόοδος του πυρηνικού προγράμματος του οποίου έχει επισύρει την καταδίκη της Ουάσιγκτον.

Μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών προσέγγισης με το Ιράν ο Μπάιντεν δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη για την αναθέρμανση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα, από την οποία απέσυρε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ όταν ήταν πρόεδρος.

I met Nazanin Boniadi today to discuss the peaceful protests in Iran. The women and girls who are risking their lives to stand up for equal rights and basic human dignity are an inspiration to all of us around the world. We see you and we stand with you. pic.twitter.com/PEaEhYI8BH — Vice President Kamala Harris (@VP) October 14, 2022

Η Χάρις είναι απίθανο να προβεί σε μεγάλα ανοίγματα προς το Ιράν αν η εκεί ηγεσία δεν δείξει σοβαρά δείγματα ότι είναι έτοιμη για παραχωρήσεις.