Ανάλυση CNBC

Η υποστήριξη του προέδρου Τζο Μπάιντεν στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πολύ πιο «στενή κούρσα» τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.

Ο Μπάιντεν αποφάσισε να αποχωρήσει από την εκλογική μάχη την Κυριακή, καθώς κορυφαίοι Δημοκρατικοί τον είχαν παροτρύνει να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του έπειτα από την καταστροφική εμφάνιση στο ντιμπέιτ και καθώς ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις.

Οι Δημοκρατικοί είχαν οδηγηθεί σε μια «συντριπτική ήττα» τον Νοέμβριο, αλλά τώρα, έχουν μια ευκαιρία, δήλωσε ο Ίαν Μπρέμερ, πρόεδρος και ιδρυτής του Eurasia Group.

«Γύρισαν [αυτή την κούρσα] και ο πρόεδρος Μπάιντεν έδωσε στους Δημοκρατικούς μια ευκαιρία μάχης», δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC.

Η Χάρις θα πρέπει τώρα να κερδίσει την πλειοψηφία των αντιπροσώπων πριν από το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο τον Αύγουστο, ωστόσο ο Μπρέμερ τόνισε ότι «είναι σαφές ότι η Κάμαλα Χάρις είναι το απόλυτο φαβορί για να γίνει υποψήφια».

Εάν η Χάρις κερδίσει το χρίσμα, θα προσφέρει στους Δημοκρατικούς μια «ολική επανεκκίνηση», δήλωσε στο CNBC ο Στίβεν Όκουν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της APAC Advisors.

«Εάν οι Δημοκρατικοί μπορέσουν να είναι ενωμένοι, να βγουν από αυτό το συνέδριο, μιλώντας με μια φωνή, ενεργοποιημένοι, ενθουσιασμένοι, τότε έχουν καλές πιθανότητες να κερδίσουν τον Νοέμβριο», είπε.

Ο Άλαν Λιχτμαν, ένας ιστορικός των προεδρικών εκλογών που έχει προβλέψει σωστά τον νικητή κάθε προεδρικής εκλογής από το 1984, δήλωσε στο CNBC ότι η Χάρις θα ήταν σε «ισχυρή θέση να κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές» σε μια αναμέτρηση με τον Τραμπ.

Θα περιμένει μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών για να κάνει την επίσημη πρόβλεψή του.

Η Χάρις ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι θέλει να εργαστεί για να «κερδίσει και να κερδίσει» το χρίσμα ενώνοντας τους Δημοκρατικούς.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.