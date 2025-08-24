Η διαρκής στήριξη των εισοδημάτων και της οικογένειας, βρίσκεται στον βασικό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής, και προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να κινηθούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Είναι αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφουν στους πολίτες, ανέφερε ο πρωθυπουργός, δίνοντας στίγμα προθέσεων για το πακέτο ενισχύσεων που θα ανακοινωθούν.

Φορολογικές ελαφρύνσεις

«Κλειδώνουν» τις επόμενες μέρες τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κόστος των εξαγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 1,5 έως και 2 δισ. ευρώ. Θα περιλαμβάνονται κυρίως φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους και επαγγελματίες αγρότες.

«Το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, με επικρατέστερο σενάριο την προσθήκη δύο ενδιάμεσων συντελεστών 15% για εισοδήματα 10.000 έως 15.000 ευρώ από 22% που είναι σήμερα και 40% ή 42% από 40.000 έως 50.000 ευρώ από 44% που ισχύει τώρα.

Αν εφαρμοστεί η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 15% για τα εισοδήματα από 10.000 έως 15.000 ευρώ, τότε εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, δηλαδή ετησίως 14.000 ευρώ, θα έχει όφελος περίπου 23 ευρώ το μήνα, δηλαδή 280 ευρώ ετησίως. εργαζόμενος με 1.600 ευρώ μηνιαίο μισθό, δηλαδή 22.400 το χρόνο θα έχει όφελος περίπου το μήνα 29 ευρώ, δηλαδή 350 ευρώ ετησίως» όπως εξηγεί η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση του αφορολόγητου από τα 8.636 ευρώ στα 10.000 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά. Για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με εξαρτώμενα τέκνα το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση από τα 1.000 στα 1.500-2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

«Προσωπική Διαφορά»

Επί τάπητος βρίσκεται και η προσωπική διαφορά, που εξανεμίζει τις αυξήσεις που λαμβάνουν περίπου 670.000 συνταξιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο περιορισμός ή ακόμα και η κατάργησή της, με ταυτόχρονη καταβολή όλων των αυξήσεων που θα προκύπτουν στις συντάξεις.

«Για να καλύψουμε αυτή τη μεγάλη αδικία που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση, της προσωπικής διαφοράς, ερχόμαστε και δίνουμε έκτακτο βοήθημα για να καλύψουμε αυτή τη διαφορά(…) Η λογική μας και θα μείνω εδώ είναι να καλύψουμε αυτές τις τρύπες του παρελθόντος. Θα δούμε τα περισσότερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Πάντως, πέρα από την άμεση φορολογία, φορείς της αγοράς επιμένουν στην ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση και στους έμμεσους φόρους.

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης τόνισε: «Μεγαλύτερη έκπληξη, λοιπόν, θα θεωρούσα εάν κάνει μια μείωση ή μια μετάταξη στους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ιδιαίτερα τρόφιμα. Αυτό θα το θεωρούσα ότι θα ήταν πραγματικά μια γενναία πράξη».

Στο πακέτο των μέτρων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, σταδιακά, έως το 2027.

Στο τραπέζι μείωση φορολογίας από ενοίκια και στεγαστική κρίση

Παράλληλα, σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια αναμένεται να περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ωφελημένοι θα είναι κυρίως όσοι εισπράττουν πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο, καθώς εξετάζεται η προσθήκη ενός επιπλέον συντελεστή.

Κίνητρα για τη μείωση των ενοικίων, τη διάθεση και την αναβάθμιση κλειστών ακινήτων, καθώς και επέκταση των προγραμμάτων απόκτησης κατοικιών αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η μείωση της φορολογίας για τα ενοίκια. Με το ισχύον πλαίσιο, η φορολόγηση των μισθωμάτων γίνεται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 15% έως 45%. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η προσθήκη ενός ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για έσοδα από 12.000 έως 20.000 ευρώ.

Ιδιοκτήτης ακινήτων με εισόδημα από μισθώματα 20.000 ευρώ, με το ισχύον σύστημα πληρώνει φόρο 4.250 ευρώ και με το νέο, εφόσον εφαρμοστεί, θα καταβάλλει 3.550 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να ανέρχεται στα 700 ευρώ.

Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, σημειώνει ότι «αυτά που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, είναι η μείωση του φόρου στα ενοίκια, είναι η επέκταση και παράταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής σε κάθε σπίτι που είναι εκτός μισθωτικής αγοράς, αλλά και η ύπαρξη ουσιαστικών μέτρων διευκόλυνσης της ανακαίνισης παλαιών σπιτιών».

Επέκταση προγραμμάτων στέγασης

Στα σχέδια της κυβέρνησης βρίσκεται και η νέα επέκταση του στεγαστικού προγράμματος “Σπίτι Μου” που αφορά στην επιδότηση του επιτοκίου για την αγορά πρώτης κατοικίας για πολίτες ηλικίας έως 50 ετών, λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates δήλωσε:

«Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, αλλά να αφορά και την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειας, το δικαίωμα υψούν που μπορεί να υπάρξει σε οικογενειακό ακίνητο, καθώς και την αποπεράτωση ημιτελών κατοικιών. Το πρόγραμμα πρέπει να διευρυνθεί. Πρέπει να καλύπτει κι αυτούς που μπορούν να δανειστούν, αλλά δε διαθέτουν αποταμιεύσεις, με την εγγύηση της ιδίας συμμετοχής από το ελληνικό δημόσιο».

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και Κοινωνική Αντιπαροχή, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία θα κατασκευαστούν από ιδιώτες και θα νοικιαστούν σε χαμηλές τιμές σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.