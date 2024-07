Εκλογές στις ΗΠΑ

Η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να εξασφάλισε την υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ, αφού έχει πλέον διασφαλίσει την υποστήριξη επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος -τουλάχιστον 1.967- που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Σικάγο, σύμφωνα με CNN, που επικαλείται καταμέτρησή του πολιτεία προς πολιτεία.

Kamala Harris has the support of enough Democratic delegates to win the party's nomination for president, according to CNN's delegate estimate https://t.co/EPUQ1aFZuz