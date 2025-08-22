Fed: Το τελευταίο στοίχημα του Πάουελ και οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια

Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα έχει «τραβήξει χειρόφρενο» για την Παρασκευή, έχοντας ουσιαστικά στο επίκεντρο της προσοχής της την ομιλία του επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, στο μεγάλο τραπεζικό συνέδριο που διεξάγεται στο Τζάκσον Χολ.

Η ομιλία του Πάουελ θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) και είναι δεδομένο πως θα είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσει ως διοικητής της τράπεζας, μετά και από τις επιθέσεις που έχει δεχθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τελευταίος έχει επίσημα δηλώσει πως εξετάζει το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Πάουελ στην ηγεσία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου, με τη θητεία του τελευταίου να λήγει στα μέσα Μαΐου του 2026 - επίσημα.

Και αυτό γιατί ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί πως μπορεί να οδηγήσει τον Πάουελ σε παραίτηση πριν τη λήξη της θητείας τους, ακόμα και εάν αυτό θα προσέκρουε στο καταστατικό της Fed.

Τα επιτόκια και οι επιπτώσεις των δασμών

Με δεδομένες τις πιέσεις του Τραμπ για την «εκπαραθύρωση» του Πάουελ από την ηγεσία της τράπεζας, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας επί των επιτοκίων και τους κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ (που παραδοσιακά «ακολουθούνται» και από τις άλλες ισχυρές κεντρικές τράπεζες). Επί αυτού, η Barclays εκτίμησε πως 21 από τις 30 ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. θα προχωρήσουν σε μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους και 9 ακόμη θα διατηρήσουν την πολιτική τους αμετάβλητη.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της σημασίας που δίνουν οι αγορές στις δηλώσεις του διοικητή της Fed.

Σημειώνεται πως καθώς πλησιάζει η ομιλία του Πάουελ, οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο σίγουροι για τις μειώσεις των επιτοκίων της τράπεζας.

Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο ανέρχονται στο 71,3%, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group, ενώ την Πέμπτη οι αντίστοιχες πιθανότητες ήταν στο 82,4% και την προηγούμενη Παρασκευή ήταν στο 85,4%.

Αυτή η μείωση των προσδοκιών έρχεται μετά και από τη δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC), τον Ιούλιο.

Από αυτή προέκυψε πως μόνο δύο μέλη του Δ.Σ. της Fed υποστήριξαν τη μείωση των επιτοκίων της τράπεζας τον περασμένο μήνα. Αμφότεροι -Μισέλ Μπόουμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ- και ψήφισαν για τη μείωση κατά 0,25%.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1993 που περισσότερα από ένα μέλη στο συμβούλιο κυβερνητών της ομοσπονδιακής τράπεζας διαφώνησαν με την απόφαση για τα επιτόκια.

«Απαντώντας» στις πιέσεις του Τραμπ για τη μείωση των επιτοκίων, ο Πάουελ τον Ιούλιο είχε αναφέρει πως θα ήταν μια πρόωρη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μέχρι να αποδειχθεί το εύρος των επιπτώσεων από τους δασμούς.

Στελέχη του Δ.Σ. της Fed έχουν αναφέρει πως οι επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών είχαν γίνει πιο εμφανείς σε ορισμένες τιμές αγαθών, αλλά και το ότι η συνολική επίδραση στην οικονομία και τον πληθωρισμό παρέμενε αβέβαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλειοψηφία των αναλυτών υποστηρίζει πως ο Πάουελ δεν θα «συνταράξει» τις αγορές με την ομιλία του, ούτε πως θα φανερώσει ξεκάθαρες ενδείξεις για τα επόμενα βήματα στη νομισματική πολιτική της Fed.

Ωστόσο, ακόμα και οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές. Ειδικότερα εφόσον βρισκόμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών (Ουκρανία, Μέση Ανατολή) και τεχνολογικών «εξοπλισμών» για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι απόψεις των επενδυτικών οίκων

Η UBS αναμένει τέσσερις μειώσεις επιτοκίων της Fed από 25 μονάδες βάσης η κάθε μία έως τον Ιανουάριο του 2026, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.

Η Bank of America (BofA) υποστηρίζει ότι η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση στα επιτόκια θα εξαρτηθεί από τη ρητορική Πάουελ, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες των αγορών.

Η Barclays σημειώνει πως η Fed θα καθυστερήσει τις μειώσεις ως τον Δεκέμβριο, ενώ η Citigroup αναμένει πως θα μειώσει τελικά τα επιτόκια κατά 0,25% τον Σεπτέμβριο